Ovesholm i brygga i halvtid

Under onsdagen ställdes Ovesholms IF mot Jonstorps IF i det första av två kvalmöten till division 5. Men det var gästande Jonstorp som drog det längsta strået i en målrik historia och nu är det rejäl uppförsbacke för Tommy Börjessons manskap efter 2–4-förlusten.