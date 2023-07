Protester på DL-galan: "Ingen arrangörsmiss"

Protester under Diamond League-galan på Stockholms stadion.

När häcklöparna kom in på upploppet tog sig ett flertal personer in på löparbanorna. Väl där satte sig miljöaktivisterna ner på knä och vecklade ut banderoller. Därefter sprang flera löpare rakt in i de band som demonstranterna höll ihop banderollerna med.