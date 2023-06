Sågar egna laget efter poängtapp: "För dåligt"

Det mesta hände under den första halvtimmen på Grimsta IP. Tilde Lindwall gav Djurgården ledningen innan Alice Bergström utökade minuter senare.

Men ett derby lever oftast sitt eget liv – och så blev det även under måndagskvällen.

Brommapojkarna fick in en välbehövlig reducering när Sara Olai nickade in bollen i den 25:e minuten. Tio minuter senare kom också kvitteringen. Den här gången genom Wilma Wärulf som skruvade dit en hörna direkt in i mål.