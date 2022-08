Historisk seger för IFK Hässleholm – se höjdpunkterna från laddade derbyt

Efter tio års väntan har IFK Hässleholm nu vunnit mot Hässleholms IF igen. Det prestigeladdade derbyt slutade med en 2–1-seger för IFK. Robin Strömberg nickade tidigt in ledningsmålet innan Theo Ekström kvitterade kort därefter. Avgörande 2–1 kom också i första halvlek när Armin Culum snappade upp en svag hemåtpassning och rullade in 2–1.