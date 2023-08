Seger för Åhus IF mot Esperöds SK

Åhus IF vann hemmamatchen mot Esperöds SK på onsdagen. Detta trots att Esperöds SK knappade in på Åhus IF:s halvtidsledning, 3-0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i division 5 Skåne östra herr slutade 4-2 till Åhus IF.