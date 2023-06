Skyttebronset åttonde svenska ES-medaljen

Rickard Levin Andersson får med sig ett brons hem från Europeiska spelen i Polen. Trapskytten vann sin semifinal och låg på silverplats fyra serier in i finalen. Han var nära att få gå en match om guldet, men förlorade en särskjutning mot tjecken Vladimir Stepan efter den femte serien.

Levin Andersson – som sedan tidigare ordnat en kvotplats till OS i Paris via silver under EM förra året – ordnade Sveriges åttonde medalj under Europeiska spelen