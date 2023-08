Svenska blodig i mål: "Så här det ska se ut"

Under lördagen avgjordes medeldistansen i världscuptävlingarna i Ceská Lipá, Tjeckien.

"Jag vurpade in i en stock som hade en vass pinne som petade mig rakt in i min panna. Först tänkte jag fy vad det rinner vatten, men sen torkade jag mig med handen och såg det var blod. Men det är så här det ska se ut, jag är ok", sade Karolin Ohlsson efter målgången enligt Svenska orienteringsförbundet.