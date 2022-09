Vilan tappade ledning mot topplaget

Under fredagskvällen drabbade Vilan BoIS och Mala IF samman på Vilans IP. En match mellan två spelskickliga lag, som är med och slåss om de positiva kvalplatserna. Men den här gången var det Mala som drog det längsta strået när man vände underläge med 1–1 till seger med 3–2 under den andra halvleken.