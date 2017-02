Rädd för att få stryk

HÄSSLEHOLM Rädsla, minnesluckor och diskussioner om telefonsamtal.

Det präglade andra rättegångsdagen, rörande människorov av en 24-åring den tredje augusti i fjor då mannen under knivhot och mot sin vilja ska ha förts från Vittsjö till Olofström i bil av två män, 25 och 30 år gamla.

På tisdagsförmiddagen vittnade 24-åringens pappa och bror inför rätten som liksom under första dagen släppte in folk efter säkerhetskontroll.

För rätten berättade pappan, en 62-åring, hur han blivit uppringd av sin son vid 23-tiden den tredje augusti och tillfrågad om han kunde fixa fram 1 000 kronor.

För rätten berättade han att han insåg att sonen var under press och att han var i någon annans våld. Eftersom han sedan tidigare visste att det att de två som nu är misstänkta för människorov och olaga hot, jagade sonen för en skuld.

– En påstådd skuld för någon dator, förklarade pappan.

Mannen berättade vidare att han inte ville betala några utpressningspengar och att han blivit så uppskakad och rädd av telefonsamtalet, att han gått ner i källaren för att ringa polisen och därefter lämnat lägenheten och gått ut.

– Det kan tolkas som väldigt fegt men jag var så rädd och skärrad. Jag var rädd för att behöva ingripa, att det skulle blir slagsmål och för att få stryk, berättade pappan.

Pappan fick också frågor om hur många samtal som ringts och av vem.

Advokat Johan Mars påpekade att han svarat en sak i förhör med polisen men gett andra svar inför rätten.

– Jag har en del minnesluckor kring det här, jag är pressad nu kan inte tänka klart, förklarade han.

Därefter var det dags för 24-åringens bror att vittna.

Han berättade för rätten att han med en krycka som tillhygge gett sig ut på natten vid bostaden för att leta upp sin bror, dock utan att lyckas. Brodern uppgav på måndagen att han lyckats fly från de båda misstänkta och gömt sig i ett buskage helt nära pappans bostad i Olofström.

Även brodern kände till skulden, påstådd eller verklig, för en av de misstänktas dator som försvann.

Han berättade också om att en av de misstänkta med kompisar dykt upp i lägenheten ett par månader föret händelserna i Vittsjö.

– De ville veta var min bror var. Sedan tog de med sig hans dator som en pant för skulden. Både jag och min bror har stött på 25-åringen. En gång skrek han, ”jävla horunge!, varje gång du undviker mig blir du skyldig ytterligare 10 000 kronor, vittnade 24-åringens bror.

Nästa rättegångsdag blir på måndag den 27 februari. Avslutningen blir torsdagen den andra mars.

De båda misstänkt förnekar brott.

Läs mer: