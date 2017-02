Hässleholm tände hopp för förslavade barn

Martin Larsson från organisationen Love and hope. Han berättade om Love and hopes arbete. Foto. Jörgen Johansson

Hässleholm Det finns cirka 45 miljoner slavar i världen. En stor del av dem är barn som säljs till män för en spottstyver. På lördagen arrangerade Birgitta Lowén en välgörenhetsgala för dessa barn i ett fullsatt Kulturhus.

Lokala artister och Lasse Berghagen bjöd på stämningsfull, proffsig sång och underhållning.

Två föreställningar om 2,5 timmar avlöste varandra.

Hela behållningen går till hjälporganisationen Love and Hope, som driver skolor för fritagna barn i Indien, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka.

– 2,5 miljoner barn blir sexuellt utnyttjade i multimiljardindsutrin som är den globala sexhandeln. 80 procent av dem som säljs in i sexslaveri är under 24 år, många så unga som sex år. Ni som har kommit hit till Kulturhusets föreställning räddar genom er insats små pojkar och flickor till ett bättre liv, inledde Martin Larsson från Love and Hope.

Han reser runt till länder i Asien och arbetar för fritagandet av förslavade barn i sexindustrin.

Bland artisterna på galan fanns Lisette Pagler, Mixess, Consilium Cantores, Agnes och Tilda Kilponen Persson, Vera Kronbäck, Lotta Alfredsson, musikelever från HTS, Hanna Törnqvist Lowén och husbandet i ledning av kapellmästare Mattias Tofte.

Deras framförande rev ner applåder och jubel, som ibland nästan inte ville ta slut.



Lasse Berghagen tog över scenen i galans andra akt.

Han bjöd på gamla och nya sånger ur sin rika repertoar, som blivit den del av den svenska musikskatten.

– Behållningen från lördagens galaföreställning går till Love and Hopes byggande av barnhem i Nepal, berättar Birgitta Lowén.

Det var Birgitta Lowéns fjärde välgörenhetsgala i Kulturhuset, som startade med stöd till Hjärt-lungfonden 2014. Efterföljande galor har hållits till förmån för Kvinnojouren i Hässleholm, hemlösa i Hässleholm och nu Love and Hope.

I publiken fanns givetvis många hässleholmare, men även tillresta från södra Sverige.

– Hässleholm ska vara stolt över den här galan. Ändamålet är gjutet och artisterna otroliga, sa Inga Adler från Malmö.