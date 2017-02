Han drevs att ett socialt patos

Claes Göran Jönsson har efter en lång tids sjukdom avlidit, i en ålder av 77 år.

Han hade politiska förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Lunds kommun ända fram till sin död och hans politiska gärning spänner över en tid på mer än 50 år. Det första uppdraget var som ersättare i dåvarande barnavårdsnämnden 1964. Det fortsatte med uppdrag i bland annat socialnämnd, kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnd. Under 40 år representerade han partiet i kommunfullmäktige. Under närmare åtta år var han också kommunalråd.

Claes Göran drevs av ett starkt engagemang och ett socialt patos. Det visar bland annat hans arbete för att förbättra villkoren för personer med olika former av funktionsnedsättningar samt hans insatser för barn och ungdomar. Han betonade vikten av att se frågorna ur medborgarnas behov, samtidigt som han underströk det långsiktiga perspektivet.

Claes Göran blev ordförande i kommunstyrelsen efter valet 1988. Det var första gången på över 30 år som det fanns en S-ledd majoritet i Lunds kommun.

Under denna tid var Claes Göran mycket aktiv när det gäller planeringen av en utbyggd Västkustbana, som då var enkelspårig med låg standard och han utvecklade även samarbetet med grannkommunerna.

Tillkomsten av Kulturmejeriet, som kommunfullmäktige beslutade om 1985, var till stor del ett verk av hans insatser. Husets kulturella spännvidd och självständighet ger det en särställning i Sverige. Claes Göran var under många år gruppledare för Socialdemokraterna, som ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han var också ledamot av regionfullmäktige. Han valdes som ledamot i kulturnämnden när Region Skåne bildades 1999. Han hade uppdrag i nämnden fram till 2014, några år som ordförande.

Han lyfte alltid fram barn och unga, samt att kulturen skulle komma närmare människorna genom att teater- och musikföreställningar skulle turnera mer i Skåne. Han strävade efter att bredda ledamöternas engagemang genom att bilda olika arbetsgrupper, som arbetade fram planer för muséer, scenkonst, på bildkonstområdet och så vidare.

Han arbetade hårt för att få till stånd samverkan av olika slagn. Det handlade om ett vidgat samarbete mellan region Skåne och kommunerna samt med teaterföreningar och musikarrangörer. Han lyckades även samla de regionala muséerna. Att Danscentrum syd och Teatercentrum södra samlades under samma tak i Malmö var en fråga som Claes Göran arbetade för att få genomfört.

Ända fram till sin bortgång var Claes Göran ordförande i styrelsen för Habo gård i Lomma, som ägs av Lunds kommun.

Claes Göran var kreativ, initiativrik och handlingskraftig och starkt inriktad på att finna lösningar, som skapade bättre förutsättningar och möjligheter.

När han kopplade av från den politiska vardagen kunde det bli en tur på motorcykeln samt några dagars vistelse i fritidshuset på Österlen.

Vi känner stor tacksamhet för den tid som vi fick verka tillsammans med Claes Göran. Vi minns honom med stor glädje som en uppslagsrik och engagerad partivän, som i den politiska vardagen alltid såg möjligheter till förbättringar.

Saknaden efter honom är stor.