Mångmiljonbedragare åtalas

Malmö/Skåne Tre män fick arga samtal från personer som hyrt ut fordon värda 3 miljoner. Det visade sig att deras identiteter kapats av en gammal klasskamrat. Mannen har även dragit in över 400 000 på falsk andrahandsuthyrning.

Den 34-årige mannen gick i början på 90-talet i en skola i norra Skåne.

Han flyttade sedan uppåt landet och lever med ett nytt namn. Men han hade uppenbarligen inte glömt bort sina gamla klasskamrater.

En av dem, som vi kallar Hans, berättar i polisförhör att han vid tre olika tillfällen haft främlingar som knackat på hans dörr. Själv var han inte hemma, men en granne kunde berätta att personerna sökt honom för fordon som hyrts ut och som de ville ha tillbaka.

Grannen fick se kopian på id-kortet. Personuppgifterna stämde, men det var inte Hans på bild.

En Staffanstorpsbo hade hyrt ut en grävmaskin värd 316 000 men inte fått tillbaka den. En husbilsägare sökte honom för en husbil värd 600 000 som var försvunnen.

Hans kände igen mannen på legitimationen som en man han gått i grundskolan med.

En annan klasskamrat som vi kan kalla Martin blev sommaren 2016 uppringd av ett företag i Helsingborg som menade att de hyrt ut en minibuss till honom. De undrade varför de inte fått tillbaka den.

Spårningssändaren på bussen visade att fordonet befann sig i Slovakien. Martin befann sig i sitt hem i norra Skåne.

Detta var sommaren 2016 och Martin begrep direkt att hans identitet blivit kapad. Hans mamma hade nämligen berättat om vad som hänt sonen. Martin visste genast att det var 34-åringen som var skyldig.

Efter att Martin polisanmält händelsen blev han uppringd av ett företag i Höör som hyrt ut en grävmaskin till honom en vecka tidigare. Martin fick informera dem om att han inte hyrt någon grävmaskin och gjorde en ny polisanmälan.

Därefter ringde en tredje klasskamrat, som vi kan kalla Pelle. som berättade att även han drabbats av identitetskapning. Någon hade hyrt två hästlastbilar i hans namn. Fordonen var värda 1,4 miljoner kronor.

I några enstaka fall har de tre klasskamraterna lyckats stoppa uthyrningar. Men sammantaget har fordon värda över 2,8 miljoner kronor stulits. Själva har de inte lidit någon ekonomisk skada, men de har fått ägna mycket tid åt polisanmälningar, spärrningar av identiteter samt inte minst att tala med arga människor som vill ha sina fordon tillbaka.

I förhör säger 34-åringen att han haft skulder och att han tvingats till bedrägerierna. Han visste att fordonen skulle föras utomlands och säljas.

Mannen åtalas nu för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning och olovlig identitetsanvändning.

I åtalet finns också andra bedrägerier. Under 2015 började 34-åringen lägga ut mobiler, datorer och bilar till försäljning på nätet. Tretton personer ska ha betalat in 64 800 kronor i förskott utan att få varorna levererade.

Under våren och sommaren 2016 lade han ut annonser om andrahandsuthyrning av en bostadsrätt på Köpenhamnsvägen i Malmö. Nitton personer betalade mellan 5 900 och 22 500 kronor i förskott för att få kontraktet. Ytterligare två personer ska han ha försökt att lura, men de betalade aldrig in några pengar.

34-åringen fick 401 300 kronor inbetalt.

Ingen av de betalande fick någon bostad för pengarna. 34-åringen ska nämligen inte ha ägt någon bostadsrätt på adressen.