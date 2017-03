Tyskt plan från andra världskriget hittat i mosse

Vraket av en ME 109 Messerschmidt har hittats i en mosse i Danmark. Planet på bllden är en Messerschmidt 109 BF. Foto: Wikimedia commons

Danmark Ett tyskt jaktplan från andra världskriget har hittats i en mosse i Danmark.

Vraket av jaktplanet, en ME 109 Messerschmidt, hittades nära Birkelse vid Aabybro i norra Jylland, rapporterar Nordjyske.dk Upptäcktes gjordes under måndagen sedan en sökning med metalldetektor gjorts i området.

Planet har troligen skjutits ner någon gång under andra världskriget och störtat i mossen.

Även kvarlevorna från piloten ska finnas kvar i vraket.

Enligt Nordjyske.dk hittades vraket av en skolelev och hans far. Eleven skulle skriva en uppsats om motståndsmän under kriget och eftersom familjen kände till att ett tyskt plan störtat på ägorna i november 1944 beslöt man att söka efter det med metalldetektor. Vraket hittades på åtta-tio meters djup, skriver tidningen.

Förutom flygplanskroppen och vrakdelar ska också ammunition från planets kulsprutor finnas på fyndplatsen. Området har nu spärrats av och vaktas av polis och hemvärnsmän.

Enligt Nordjyllands polis hittades planet under markarbeten. Förutom att ska säkra eventuell ammunition ska även kvarlevorna av besättningsmannen bärgas, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Polisen uppmanar nyfikna besökare att respektera avspärrningarna.