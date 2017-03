Unga musiktalanger i Musik Direkt-final

Att Tommy Blixt skapar sin musik under namnet Known as Beppe är en liten hyllning till hans mamma, som ville döpa honom till Beppe, men blev nedröstad av resten av familjen. Foto: Elakkanin Photograhy

I morgon avgörs regionfinalen i Musik Direkt i Kulturkvarteret i Kristianstad, då åtta unga och lovande musikakter gör upp om finalplatserna till Imagine Sweden Riksfinal i Uddevalla. Bland dem finns Tommy Blixt i Hästveda som skapar musik under namnet Known as Beppe.

De åtta som möts i söndagens regionfinal har tagit sig dit via fyra olika deltävlingar, i Malmö, Kristianstad och Växjö.

Tommy Blixt, en 21-årig Jönköpingskille som sedan augusti förra året har Hästveda som sin hemort, har varit med i tävlingen flera gånger tidigare, både i band och som soloartist, och förra året tog han sig till finalen i Uddevalla.

I norra Skåne hamnade han tack vare studier i studio och liveproduktion på Bjärnums Musikteaterskola.

– I och med att jag gör min egen musik och producerar mycket själv har det varit till stor hjälp, säger han.

Musiken han skapar under artistnamnet Known as Beppe beskriver han som en alternativ rock med ambienta influenser.

– Lite åt konstrockhållet, faktiskt. Tanken är att de som lyssnar på musiken ska bli så involverade de kan i det jag säger. När jag väl uppträder lever jag mig in i musiken så pass mycket att folk har sagt efteråt att ”det är som att jag blev indragen i din värld” och det är lite det jag är ute efter – att folk ska få gästa min värld, säger han.



Sina låtar framför han på akustisk gitarr eller till backing tracks, eller både ock.

– Det ger mig väldigt mycket konstnärlig frihet när jag står på scenen. Eftersom jag inte har så mycket instrument att spela kan jag fokusera på andra saker, som teater och uttryck, förklarar han.

Än så länge är musiken bara en hobby, men drömmen är att kunna försörja sig på den.

Hur viktig är Musik Direkt för att nå det målet?

– Det är mer roligt än viktigt. Jag ser det som en sjukt bra upplevelse att möta nya musiker, att prata med folk som varit inne i branschen ett tag och knyta kontakter, för det finns väldigt mycket bra människor i Musik Direkt som kan hjälpa en i framtiden. Det ger också bra erfarenhet, för det är spelningar och man får bra workshops. En positiv erfarenhet rakt igenom.

Vad har du för förväntningar på regionfinalen?

– En massa. Jag vet att alla akter är sjukt grymma så det kommer att bli väldigt roligt att se. Och så ser jag fram emot att få uppträda, för det är riktigt roligt och få möta publiken och snacka med folk.

Övriga medverkande i söndagens regionfinal är Kristianstadskillarna Zenar Abdulla och Emil Forsbrand, som under artistnamnet Zenar & Eqray tävlat i Rap-SM, Justine, Set to Wake, Twister, Naomi Wiehe, Hedda Hatar och Imanhunters.

Regionfinalen i Kulturkvarteret drar igång i morgon, söndag, klockan 18 och det är fri entré. Förutom att alla åtta finalisterna uppträder blir det pausunderhållning av Kristianstadsbandet Taste Good.