Igenkänningshumorn – Glans stora styrka

Medverkande: Johan Glans

Uppvärmare: Therese Sandin

Helsingborg Arena, fredag den 17 mars 2017

Betyg: 4

Johan Glans är en både populär och prisbelönt ståuppkomiker som förra året slog på stort med en världsturné. Den innebar att Johan Glans avverkade tio städer på 30 dagar och besökte sex världsdelar.

Men turnén har sedan fortsatt i Sverige och nu har den så äntligen kommit till Skåne. Det var just i Skåne han gjorde sin första ”världsturné” – World Tour of Skåne 2008. Sedan följde ”World Tour of Skandinavien” 2013.

Nu är det alltså fråga om ”World Tour of the World”. Men först av allt denna kväll introduceras en bonuskomiker, Therese Sandin, som har det lite otacksamma uppdraget att värma upp publiken. Det blir en lite trevande start men med barnmorske- och nätdejtingskämt lyckas hon få ett hyfsat gensvar från de cirka 4000 personer som samlats i Helsingborg Arena.

Sedan är det dags för mannen som sagt att han aldrig tröttnar på att vara rolig. Här hålls publiken lite på halster med ett inledande bildspel som visar scener från Glans långa resa. Storstäder som Dublin, Amsterdam, Las Vegas och Sydney flimrar förbi.



Den som förväntar sig att det där med världsstäderna ska bli något slags tråd i den show han nu uppträder med får förväntningarna gäckade. Visserligen börjar Johan Glans med att berätta om hur det var i Dublin och om de språkliga missförstånd som kan uppstå. Till exempel när en skåning på engelska ska förklara vad som skiljer hans dialekt från rikssvenskan. På det följer en del knarkrelaterade skämt om Amsterdam – staden där allt tycks vara tillåtet. Vi får också höra om hur det är med kvaliteten på kranvattnet i Johannesburg och ozonlagret över Australien. Men när Johan Glans befinner sig mitt uppe i att skildra en tangolektion i Buenos Aires så byter han spår. Det blir en snabb växling till hur svenska dansband låter och minnen från skoltidens danslektioner på gympan.

Det är Johan Glans styrka att kunna göra så där. Det är omöjligt att veta om han faktiskt improviserar eller håller sig till ett skrivet manus. Det ena ämnet ger det andra och skämten kommer, som alltid, slag i slag.

Igenkänningshumorn är en av hans största styrkor och det märks att den verkligen går hem hos publiken. Ibland kan jag tycka att skämten i sig är i enklaste laget eller att jag hört dem förr i någon variant. Men det har en underordnad betydelse när Johan Glans uppträder. Genom mimiken, kroppspråket och en mycket sofistikerad självironi lyckas han få nästan vad som helst att fungera. Han är fenomenalt bra på att plocka upp en välkänd signaturmelodi, framsjunga den och göra en koppling till en vardaglig situation. Effekten uteblir inte.

Johan Glans kan konsten att använda sitt eget liv som material. Hans show som skiljer sig en aning från vad de flesta andra ståuppkomiker sysslar med genom att det är så förhållandevis få skämt på någon annans bekostnad. Likaså finns det en avsaknad av politiska referenser. Vad han gör är istället att skapa ett slags autofiktion som får oss att ideligen bli påminda om vardagens små absurditeter. Det blir sanslöst roligt.