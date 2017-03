Nationell kör ger konsert

OSBY

Till helgen gästas Osby av den Nationella ungdomskören (NUK) med dirigenten Birgitta Rosenquist-Brorson.

NUK utgörs av cirka 20 sångare från hela landet som är i åldrarna 17–27 år. De träffas två, tre gånger per termin under internatliknande former där de slipar på den klassiska ungdomskörrepeertoaren som de har sitt fokus på.

På lördag kväll klockan 18 ger kören en konsert i Osby kyrka där de kommer att njuda på körmusik från 1500-talet till nutid. Kören kommer även att medverka under söndagens högmässa i Osby kyrka.