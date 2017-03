Vinslöv fick ingen hjälp

HANDBOLL

Vinslövs HK fick ingen hjälp av Kroppskultur i kampen om en kvalplats till Allsvenskan. IF Kristianstad gick om i tabellen efter seger med 23–19 i Uddevalla.

Annars såg det länge lovande ut för Vinslöv. Kroppskultur vann den första halvleken med 12–7 efter att under de sista tio minuterna gjort fem raka mål.

Det blev även 13–7 direkt för hemmalaget som var i ledning fram till mitten av den andra halvleken. Sedan tog tydligen bensinen slut för Uddevallalaget som tappade både ledningen och matchen.

IF Kristianstads seger mot Kroppskultur betyder nu att både de och Vinslöv står på 25 poäng inför den sista omgången av den södra ettan på lördag. IF har dock en fördel av tio måls bättre målskillnad på sin tredjeplats. Vilket betyder att Vinslöv måste ta sig upp en placering i slutomgången då de ställs mot H 65 medan IF möter Ystad IF U.

Bägge lagen kan dock ta sig till kvalet om serieledande Torslanda/Hisingen vinner mot tvåan Warta. Så man kan vänta sig en riktig rysare när söderettan avgörs på lördag.