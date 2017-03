”Vi finns i din närhet”

Sjuksköterskan Monica Rosqvist är hemma hos Ann-Louise och Johnny Lundalen i Perstorp. Ann-Louise behöver höja sitt Hb-värde och får därför en påse blod. Samtidigt droppar det in sondmat som hemtjänsten har kopplat på och som går in via en sond till magsäcken. Foto: Jörgen Johansson