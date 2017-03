Brottarna får betala mer

HÄSSLEHOLM

Sex av kommunens sju brottarklubbar (inte Ballingslövs BK som sköter och driver sin lokal sedan tidigare) får höjd hyra.

– Tidigare har de bara betalat för sin klubblokal men inte för träningslokalen vilket andra föreningar gör. Vi vill ha en enhetlighet i regelsystemet och då kan vi inte undanta brottarklubbarna, säger fritidschefen Stefan Larsson.

Beslutet innebär att föreningarna får betala 100 kronor per kvadratmeter per år. För de berörda brottarklubbarna innebär det en höjning med allt mellan 12 000 och 22 000 kronor per år. Samtidigt är det 20 andra föreningar som får sina hyreskostnader sänkta från 172 kronor till 100 kronor per kvadratmeter per år.

– brottarna har olika synpunkter på detta. Några tycker det är självklart att de också ska betala, medan några inte alls gillar det, säger Stefan Larsson.

Fritidsnämnden tog också beslut om att ge BK Ore, BK Trim och Hästveda BK vardera 25 000 kronor i bidrag för att kunna köpa in nya skynken (överdrag) till sina brottarmattor.



– Vi har träffat samtliga brottarklubbarna och diskuterat frågan och de här tre behövde nya skynken. De hade ansökt om mer pengar, men ur rättvisesynpunkt fick de lika mycket, säger Stefan Larsson.