Allsvenska drömmen lever för Röke

Han väntade i 60 minuter. Men 48 sekunder in i sudden death presenterade sig Joakim Larsson. Skyttekungen klev in i handlingen – och satte 6–5.

Röke IBK:s allsvenska dröm lever!

– Det kunde gått precis hur som helst, men fan vad gött att det blir en match till, säger en trött men lycklig matchvinnare.

Det var en tagen matchhjälte som pustade ut på en av Qpoolens bänkar efter matchen.

– Jag var trött redan efter första perioden om jag ska vara ärlig. Jag var tung när vi spelade borta också, säger Joakim Larsson.

Varför väntade du så länge?

– Bra fråga. Nej, men det var en tuff match. De var jättebra och i en sån här match handlar det om marginaler.

Matchen bjöd på en sprakande start inför de 836 åskådarna i Qpoolen. Röke fick en drömstart när Alexander Ehnberg serverade Niklas Larsson som tryckte in 1–0 redan efter 1,58.

efter 9,36 utökade Filip Påhlsson när han fick tillbaka sin egen skottretur från en täckande back och sprätte in 2–0. Så långt var Åstorp/Kvidinge förvånansvärt blekt. När Röke fick möjligheten i powerplay satte Zoltan Veszpremi 3–0 på Jacob Eliassons assist.

Pontus Sjöberg reducerade för gästerna men när Tobias Melkersson vräkte sig fram och forcerade in en boll från Jacob Eliassons till 4–1 hade Röke kopplat greppet igen.

Men Åstorp/Kvidinge skaffade sig närkontakt med två sena mål.

– Det känns som vi vaggades in i lite falsk trygghet. Om man ska analysera målen är det kanske lite slarv i försvarsspelet alla tre. Helt plötsligt är det 4–3 när vi går till vila och där har väl Åstorp lite övertag, säger Joakim Larsson och får medhåll av sin tränare:

– Vi spelade precis som vi ville när vi gick upp till 4–1. Sen tappade vi skallarna under två minuter och då gör de två mål – och det blir match igen. Vi rättade till det i andra och spelade återigen disciplinerat, konstaterar Henrik Ehnberg.

Den andra perioden gick i vinröd favör. Återigen utnyttjade Röke ett numerärt överläge och på passning av Jacob Eliasson (såklart!) gjorde Niklas Larsson 5–4.

I tredje akten kom Åstorp/Kvidinge ut starkt och visade en del av de takter som förde laget till seriesegern.

Johan Igglund pricksköt in 5–4 utifrån högerkanten. Det blev starten för en vild jakt på en kvittering.

5–5 kom efter 11,45. Adam Hultbergs långskott tog i stolpen och på returen höll sig Fabian Hansson framme.

Ett energiboostat Åstorp hade skaffat sig slagläge inför förlängningen. Men på något märkligt sätt lyckades alltså en matt matchvinnare hänga in segermålet för Röke.

Jocke Larssons skott i bortre fick Qpoolen att explodera.

För Henrik Brendheden blev inte hemkomsten riktigt som han hade tänkt sig.

– Jag tycker inte vi gör någon jättebra match förrän i tredje perioden. I andra jämnar vi ut spelet och i tredje tar vi över helt. Det kändes som att vi hade greppet om det. Det är tufft men nu gäller det bara att ladda om till på söndag, säger den förre Rökespelaren som är ålderman i Åstorp/Kvidinge.

Ingen av lagens skyttekungar, Andreas Bremer (Åstorp/Kvidinge) och Joakim Larsson (Röke) hade gjort mål under ordinarie tid. Den här gången fick Larsson sista ordet.

– Han skjuter ett höstlöv utifrån kanten som letar sig in i bortre. Det är små marginaler men det är så det ska vara i ett kval också, säger Brendheden.

Joakim Larsson och hans Röke IBK har tagit kvalet till en helt avgörande match som spelas i Åstorp klockan 19.00 på söndag.

– De är väldigt starka hemma. Men samtidigt vet vi att om vi kommer upp i vår nivå så kan vi slå alla lag.

Fifty-fifty?

– Ja, det vill jag verkligen tro i en avgörande match. Det är mycket känslor, mycket energi och vilja i en sån match. Fifty-fifty, absolut!

Du får skaffa dig en massa ny energi?!

– Ja, jag får se till att äta ordentligt i helgen, säger Jocke Larsson med ett matt leende.