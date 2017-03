Man skjuten på Lindeborg – bar skyddsväst

Obefintlig kontroll vid testning av gränskontrollerna

Malmö När Danmarks Radio och Sveriges Televisions Uppdrag granskning testar gränskontrollerna kommer de enkelt in i länderna utan att bli kollade. Vid 13 av 14 tysk-danska gränsövergångar vid Sönderjylland blir de aldrig kontrollerade. Uppdrag Gransknings reporter Lena Sundström kunde vid fyra tillfällen ta sig in via bil, båt och flyg utan att få sin identitet kontrollerad. I kväll sänder Uppdrag Granskning sitt granskande reportage ”När gränsen är nådd”. Två dagar tidigare sände DR1 Dokumentar programmet ”Hvor går grænsen”.