Det blev storstädat när tv hälsade på

– Att köra fel är inte alltid helt fel. Många galna grejor hittar man i små affärer på vischan.

Hur det ser ut hemma hos Zlatko Nedanovski har tittarna kunnat se i SVT:s Vem bor här?

Det var i går, måndag, som tittarna fick följa med in i den stora tegelvillan på Trollsjöområdet i Eslöv. När programmet började visste de inte att det var Zlatko Nedanovski som bor där – programmet går ju ut på att deltagarna och tittarna ska gissa vem av deltagarna som bor var.

– Det var i höstas som det spelades in; det var äpplen på träden, minns han.

– Det var jättebra att ha tv här – jag fick verkligen storstäda.

Programmets idé är ju att koppla ihop huset med personligheten hos programmets deltagare. Men för personligt präglat fick det inte vara hemma – tv-teamet instruerade honom att ta bort sådant som skulle kunna ge för tydliga ledtrådar.

– Då fick man ju tänka till; det kändes lite märkligt att gå in i sitt eget hus som en främling.

Huset här är annars fyllt av speciella inredningsdetaljer, flera av dem alltså följder av att Zlatko Nedanovski hamnat på någon okänd väg, med flit eller oavsiktligt.

Han har återvänt till – köpt tillbaka – huset han växte upp i, mitt emot skolan han gick i som barn och där hans barn går nu.

– Jag flyttade till Halmstad för att plugga teater och göra lumpen, berättar han.

Sedan blev det Stockholm för arbete med tv, radio, tidningar. Och det var där han bildade familj.



2007 gick flyttlasset till Skåne och Zlatko Nedanovski började arbeta för radiostationen Mix Megapol.

Sedan har han arbetat på bland annat både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet – här var han marknadschef i ett drygt år – och är nu konsult inom marknadsföring och events. Bland annat sysslar han med reklam för Pågens bagerier.

Han är personal shopper på Nova i Lund. Det innebär att han vägleder personer – främst män – som vill ha hjälp med att köpa kläder.

Vilka köper en sådan tjänst?

– Mest har jag haft personer som börjat på ett nytt jobb, där de vill passa in klädmässigt.

– Det finns ju ofta klädkoder, både uttalade och outtalade. Alla har inte kunskapen och då skapas en osäkerhet.

– Jag är kanske vad man skulle kunna kalla en kläddoktor. Eller en medmänniska som har lite mer koll.

Självkänslan spelar ofta in, säger han. Människor kan dra sig för att gå in i butiker.

Det kan handla om att hjälpa människor att förstå hur de kan hantera sin kroppstyp, hur de kan dölja eller dra uppmärksamheten från sådant de inte vill framhäva.

– Och att kanske våga, färgmässigt.

Zlatko Nedanovski är mycket intresserad av kläder:

– Jag har en jättegarderob.

Men, säger han, nu bygger han inte på den så mycket genom inköp – fast då gärna second hand – utan mer genom att förändra små detaljer eller tänka nytt när det gäller accessoarerna.

Så snarare är det så att han rensat ut en hel del på senare tid, säger han.

När det gäller kläder har han just påbörjat ett nytt äventyr: han ska börja tillverka dem själv. I februari började han på tillskärarlinjen i Lund, fast han enligt egen utsago egentligen inte har sytt sedan han hade syslöjd i grundskolan.

Vart det leder vet han ännu inte; kläddesign är en svår bransch att etablera sig i och minst lika svår att hålla sig kvar i.

– Jag har en dröm om att kunna jobba hemifrån, vara hemma när barnen kommer hem.

Det valet behöver han inte gör ännu, resonerar han:

– Jag får välja det jag mår bäst av, men sedan ska de ju gå ihop också.

– Vad är det värsta som kan hända? Att man misslyckas. Men då har man ändå kunskapen, som man kan använda på något annat område.

Kunskap, och en inställning till gott hantverk, som han upplever att hans lärare förmedlar.

I alla fall till en början är det herrkläder han har i tankarna.

– Jag vill utgå från mig själv. Utgå från vad jag vill ha och sedan tänja lite på gränserna.

Han vet inte om studierna kommer att påverka hur han klär sig, men han säger att han blivit mycket mer medveten om egenskaper hos olika material – och hur förskräckt han blir när han ser hur pass eldfarliga material till och med barnkläder kan göras av.

Hemmet har som sagt många överraskningar för ögat. Att här bor någon med ett inredningsintresse utöver det vanliga är uppenbart.

– Jag har två gånger börjat på en utbildning till inredningsarkitekt i Köpenhamn. En gång var jag väldigt nära examen – men det dök upp andra saker.

Zlatko Nedanovski är en utåtriktad person, men det var faktiskt inte han själv som anmälde intresse för att visa upp sitt hem i tv.

– Jag fick en förfrågan.

Tydligen har ryktet spritt sig. Huset har i och för sig rönt medial uppmärksamhet förut, var med i ett reportage i Vi i villa för några år sedan.

På måndagen var det alltså med i Vem bor här? i tv. Programmet sänds i repris i SVT24 den 5 och 7 april. Och så finns det i SVT Play.

Den som funderar på att försöka göra något liknande med ett stort gammalt hus bör förresten tänka på en sak som Zlatko Nedanovski säger:

– Det kostar att bo så här. Jag får välja mellan att resa och att reparera.

Namn: Zlatko Nedanovski

Ålder: 41 år

Yrke: Konsult inom marknadsföring och events, personal shopper.

Familj: Sonen Maximuz, dottern Anastazia,

Aktuell: Är med i senaste avsnittet av SVT:s Vem bor här? Programmet sänds i repris i SVT24 den 5 april kl 21 och 7 april.