Glada svansar på vårsläpp i Västra Torup

Västra Torup Idrottsplatsen i Västra Torup vibrerade av 30 pigga vovvar på lördagen, som deltog i säsongspremiären i agility.

Efter förra årets succé arrangerade Byalaget under ledning av Jeanette Johansson fortsättning på den storartade succén 2016.

Under hela lördagen erbjöds tävlingar av högsta klass med landslagsekipage på plats som tävlade mot varandra.

– Så har vi uppvisning och givetvis ”prova på” för dem som är sugna att börja i nybörjarkurs, berättar Jeanette Johansson, som genom Byalaget satt agilityn på kartan i Västra Torup och gett den gamla idrottsplatsen en ny roll när byns fotbollslag somnade in för ett antal år sedan.

Det var inte bara hundägare som sökte sig till idrottsplatsen på lördagen.

Bybor och andra intresserade passade på att titta på hundarna som tog sig över och under hinder och genom tunnlar.

Anna-Karin Sjödin från Bjärnum tävlade med två hundar. Louis – en tvåårig Shetland sheep dog, klarade sig felfritt genom alla hinder. Han är snart uppe i klass två.

– Han har klarat sig fint i klass ett, som är nybörjarklassen och vi siktar nu på klass tre, berättar matte.



Hennes Laban, en pigg blandraskille, väntade ivrigt på sin tur på att ta sig igenom banan några starter efter syrran Louis.

Vårsläppet höll på mellan klockan 11 och 16 och inramades med godisregn för alla barn, korvservering, hamburgare, kaffe och Skånes godaste våfflor, enligt damen som gräddade dem.