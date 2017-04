Nu har mässan i Qpoolen startat

Cecilia Fabricius blir gaddad på ena skinkan av tatueraren Even på erotik- och tatueringsmässan i Qpoolen. Foto: Arne Forsell/bildbyrån

Hässleholm På fredagskvällen kom erotiken och tatueringskonsten till stan när mässan i Qpoolen invigdes.

Norra Skåne var på plats för att ta tempen på arrangemanget.

Sargerna är bortplockade och inte en fotbolls syns i sikte. I stället har en erotik- och tatueringsmässa intagit Qpoolen och kommer hålla öppet hela långhelgen.

Kort efter att portarna slagits upp på fredagskvällen hade ännu inte särskilt många besökare hunnit dit. Rares ”Razza” Andruscá, som arrangerar tillsammans med Ulrika Luckabauer, berättar att han är stressad, har sovit lite och behöver duscha.

Samtidigt är han glad att mässan äntligen är igång och hoppas på en späckad helg.

En som snabbt hunnit in var Johan Borgkvist, ursprungligen från Hässleholm men numera bosatt i Stockholm, som lagt sig under Victor Mossbys tatueringsnål för att tatuera sitt ben.

– Jag känner Victor sedan innan, men jag hade väl inte planerat tatueringen direkt, säger Johan som är glad över att mässan intagit Hässleholm:

– Det är ett stort lyft, det är kul att få in sådan här kultur och samla så många konstnärer på ett ställe.

I ett annat bås står Emma Kulla och Cindy Viberg och säljer sexleksaker.



– Vi hoppas att det kommer fler människor i helgen och att vi säljer mycket. Och så blir det säkert, säger Emma Kulla som tillsammans med Cindy åker runt på mässor över hela Sverige och säljer.

Tvärs över gången befinner sig Carina Tverling, som även hon säljer sexleksaker och dylika prylar.

En potentiell storsäljare tror hon är ett litet massageägg, vars vibrationer kontrolleras med hjälp av mobiltelefonen och bluetooth.

– Det är något av det senaste på marknaden, säger Carina Tverling.

Några av de som botaniserar bland utbudet i Carinas monter är Christina Dahlström, Linda Sjöö och Sam Leth, som befann sig på mässan under fredagen för att representera Hässleholms församling.

– Vi vill visa att vi representerar det fria. Gud vill att man ska leva efter sina möjligheter, säger Linda Sjöö och fortsätter:

– Många har redan varit framme och pratat med oss och blivit glatt överraskade. Hitintills har det bara varit positiva reaktioner.

Varför är det viktigt för Svenska kyrkan att vara på plats?

– Att visa att man har rätt till sin kropp och sin sexualitet är jätteviktiga frågor för oss, säger Linda Sjöö.

Från scenen hörs stundtals dunkande livemusik för att i nästa ögonblick bytas ut mot stripteasedansörer, såväl män som kvinnor.

Och så kommer det att se ut även under lördags- och söndagskvällen, innan artisten och discjockeyn Dregen avslutar hela tillställningen.