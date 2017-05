”Jag vill visa att inget är omöjligt”

Som 35-åring blev han blind på båda ögonen efter komplikationer på grund av sin diabetes. Han vill visa att ingenting är omöjligt och det lever Patrik Olsson för. Nu kommer han som första blinda person att ta sig an Tough Viking, en militärisk hinderbana.

– Jag är den blinde och min ledsagare är styret, säger Patrik, som är med för att samla in pengar till organisationen Kostfonden.

Profilen

Namn: Patrik Olsson

Ålder: 43 år

Bor: I Halmstad. Uppväxt i Västra Torup och bott i Genevad bland annat.

Familj: Sambo Maria Ahlberg och sonen Jonathan, 10, från ett tidigare förhållande.

Intressen: Musik, hund, familj.

Hur är du som person: Glad, positiv, hjälpsam och har humor.

Aktuellt: Tävlar i Tough Viking lördagen den 13 maj i Stockholm.

Redan som fyraåring drabbades Patrik Olsson, som då bodde i Västra Torup, av diabetes. Men som 35-åring förändrades livet totalt för hans del. Efter höga och svängiga sockervärden blev han blind på båda ögonen.

– Första tanken var att ta livet av mig. Men så har jag ju en son som behöver sin pappa. Så de tankarna försvann rätt snabbt, som tur var.

Patrik valde livet, men tvingades sluta jobba som laboratorietekniker i Stockholm. Dessutom grusades framtidsplanerna: att ta över sin pappas verksamhet i södra Sverige som laboratorietekniker.

– Att missa det jobbet var det värsta med att ha blivit blind. Det är något som tagit mig väldigt hårt, berättar Patrik sorgset.

– Jag hade hela min karriär utstakad framför mig och så på ren svenska sket det sig fullständigt. Mitt liv rasade totalt när synen försvann.

2015 kom nästa hårda slag, då hans flickvän, som också hade diabetes, avled av njursvikt efter att inte ha klarat av sin andra transplantation på Lunds universitetssjukhus.



– På onsdagen hann vi säga att vi älskade varandra, men på fredagsmorgonen var hon inte med längre, säger han medan tårarna rinner ner för kinderna.

– Det är för djävligt. Förra gången jag gick ut härifrån blev jag blind. Denna gång hade jag förlorat min flickvän. Detta för att många inom sjukvården säger att man kan äta vad man vill, bara man tar insulin. Så är det inte.

Bara några månader tidigare startade paret ”Smarta diabetiker”. En ideell rörelse med 18 000 medlemmar som stöttar och inspirerar varandra för ett liv med eller utan diabetes.

– Ingen ska behöva få vara med om något sådant här och hamna i den situationen som vi gjort. Att det drabbat mig och min dåvarande flickvän är ingenting att göra åt i dag, men man vill ju hjälpa andra så att det inte händer fler.

Patriks positiva vilja med att hjälpa andra speglas i hans drivkraft.

– Själv tycker jag att man ska vara öppen med sin sjukdom, så jag brukar säga: ”Hej, jag heter Patrik och jag är blind”, när jag presenterar mig. Ju fortare man accepterar sin sjukdom ju snabbare blir det lättare i längden, säger han och fortsätter:

– Jag är villig att hjälpa andra synskadade. Tidigare har jag visat världen att jag har varit Sveriges blindaste dj. Nu tänker jag bli den första blinda i världen att springa Tough Viking. Jag vill visa att ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid för mig.

Ett projekt han gör i första hand för att samla in pengar till den ideella oberoende organisationen Kostfonden och deras studier om lågkolhydratkost för diabetiker.

Tough Viking är ett lopp på åtta kilometer med mellan 25 och 30 hinder runt Stockholms stadion. Allt från lastnät på sex meter, repklättring till åtta meters höjd till att dyka i ett nollgradigt vattenkar, springa över brinnande halmbalar och krypa under taggtråd.

– Det här kommer bli häftigt. Det är först nu man börjar förstå vad man gett sig in på. Hjärnan säger nej, men idioten inom mig ska bara över på något säkert sätt, berättar Patrik, som tillsammans med ledsagaren Fredrik Söderlund tävlar för Team Blindstyre för forskningen.

Sammanlagt har duon tränat fem gånger på olika hinderbanor samt kondition och styrketräning på hemmaplan.

– För mig är det en otrolig psykisk och mental påfrestning. Samtidigt älskar jag utmaningar. Så det gäller att lyssna på min ledsagare och omgivningen så man kommer över på ett säkert sätt, säger Patrik och berättar vidare:

– Men höjdskräck är inget jag lider av. Det enda jag vet är att det tar en väldig tid att ta sig ner. Däremot ser jag inga hinder, jag ser bara bra ut, säger han och skrattar.

I nästa andetag blir han mer allvarsam:

– Hur det än går så gör vi detta för en god sak.