Glasögonbidrag kostar mer

Skåne

I februari 2016 beslutade riskdagen att införa en lag om bidrag för glasögon och kontaktlinser till alla mellan 8 och 19 år. Regionfullmäktige beslutade att bidraget ska vara 800 kronor per person, vilket uppskattas till totalt 15,8 miljoner kronor. 2017 växlades detta bidrag in till regionbidraget. Under året har efterfrågan ökat kraftigt, sannolikt för att fler känner till att bidraget finns. Nu begär nämnden för habilitering och hjälpmedel mer pengar, eftersom regionbidraget inte täcker kostnaderna. Nämnden vill ha full ersättning. Även för de yngre barnen, 0-7 år, ökar kostnaderna för glasögonbidraget. De ersätts med 500 kronor och nu vill nämnden att även de yngre barnen ska få 800 kronor i glasögonbidrag. Kostnaden för det är två miljoner kronor.