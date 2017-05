Meningsfull fritid åt alla

Anna och Henrik Ask är två eldsjälar som genom föreningen Klinten skapar en meningsfylld fritid för funktionsnedsatta ungdomar.

Bland annat genom kaféverksamhet, regelbundna sportaktiviteter, träffar och resor.

Kandidat 3

Namn: Anna Ask, 54.

Förebild: Hans Rosling, som på ett pedagogiskt sett har förklarat hur allt hänger ihop här i världen. Att allt faktiskt inte har blivit sämre …

Drivkraft: Att överbrygga gränser mellan människor.

Vardagshjälte för mig: Människor som inte bara ser till sitt eget, utan till helheten ur andra perspektiv.

Så här röstar du: Kandidaterna presenteras i nummerordning. Hur du än lämnar din röst är det viktigt att det framgår vilken kandidat, 1 till 6, som du röstar på.

Det är också viktigt att du förser din röstsedel med ditt eget namn, din adress och ditt telefonnummer. Ofullständiga röster kan tyvärr inte räknas.

Du kan rösta via sms eller genom att skicka in din röst i ett vanligt brev fram till 30 maj.

Sms-rösta så här: Skicka ett sms till 72672 med texten ”Lions” följt av ett mellanslag och den kandidat, 1 till 6, du röstar på, exempelvis ”Lions 03”. Kostnad 20 kronor per sms samt eventuell operatörsavgift. Insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet.

Vill du hellre använda ett vanligt brev kan du lämna din röst i ett kuvert till Resia i Hässleholm eller till Norra Skåne, Väpnaregatan 6, 281 81 Hässleholm. Glöm inte att bifoga 20 kronor till Lions hjälpverksamhet.