Skånsk vildmark ska locka kineser

Häst och vagn, en tyst och stilla skog, mjuk mossa, en bit smörgåstårta, en kanelbulle, en Sverigebakelse samt en kopp kokkaffe tillagad över öppen eld. Så ska de kinesiska turisterna möta den nordöstra delen av Skåne

Kinas ekonomi växer och allt fler kineser ger sig ut på längre semesterresor. Då gäller det att hänga på och visa vad man har att erbjuda sina besökare.

– När kineser tänker på Europa är det ofta länder som England, Frankrike och Tyskland som dyker upp i tankarna, berättar Dan Peng som är på besök i Skåne för att ta del av möjliga turistmål och aktiviteter.

– Men på senare tid har Norden seglat upp som ett intressant turistmål, fortsätter han.

Ofta är det större städer som Stockholm, Malmö och Köpenhamn som får besök av de kinesiska turisterna, men nu försöker man även att marknadsföra landsbygden och dess natur.

Det är Turism i Skåne som jobbar med att sälja in Skåne som ett attraktivt besöksmål till bland annat kinesiska researrangörer. Och faktum är att antalet övernattningar när det gäller kinesiska gäster ökat markant det senaste åren.

Dan Peng har i flera dagar rest runt i Skåne för att besöka olika platser. En av de utvalda aktiviteterna blev en tur med häst och vagn i Göingeskogen tillsammans med Lena Andersson som är travel trade manager på Turism i Skåne och Marie Wetterqvist som är turismstrateg på Osby kommun.

Turen utgick från Denningarums gård och med Sven Stenkilsson från Stall Stingson vid tömmarna rullade ekipaget vidare in på små skogsvägar.

Att åka häst och vagn i skogen under ordnade former är tydligen ett lagom stort äventyr för kineserna. När kanotfärder och vandringar i terrängen kommer på tal så skakar Dan Peng bara på huvudet. Det skulle aldrig fungera.

Tanken är få till stånd en attraktiv rundresa för de kinesiska turisterna där förhoppningsvis nordöstra Skåne ska bli ett självklart stopp. En bit av ”the Swedish wilderness” (den svenska vildmarken) som kontrast till stadsbesöken.

Under hästturen fotograferar och filmar Dan Peng flitigt och när ekipaget närmar sig en glänta stannar hästen Fjodor nästan automatiskt. Här är nämligen den ordinarie fikaplatsen.

En kaffekittel hänger över öppen eld och snapphanen Bert Ekstrand står redo att ta emot gästerna.

Det blir både smörgåstårta, kanelbulle och mäktig Sverigebakelse vilket innebär att hästen Fjodor får en betydligt tyngre last att dra på under tillbakavägen.

Dan Peng ger sig ut med kaffe och bakelse i mossan. Här ska ”the swedish fika”, alltså den svenska fikan, fotograferas i sin rätta miljö.

På vägen genom den skira skogen diskuteras allt från den svenska allemansrätten till vad som känns märkligt för kineser.

– Kineser vill inte ha kall mat, berättar Dan Peng.

Det innebära att vår kalla och somriga lunchrätter inte faller våra östliga vänner i smaken. I alla fall inte ännu.

Dan Peng verkar nöjd med besöket och drar vidare till Mölle som är det sista stoppet innan hemresan. Därefter får vi se om kineserna känner ett sug efter skog, hästtur och svenskt fika.