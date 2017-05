Roger Moore blev 89 år

Skådespelaren Roger Moore, kanske mest känd som rollfiguren James Bond, har avlidit i en ålder av 89 år, skriver Svenska Dagbladet.

Han var född i London och studerade teater vid Royal Academy of Dramatic Art.

Han fick sitt stora genombrott som Simon Templar serien Helgonet, som gick på tv 1962 till 1969. Han spelade även i Snobbar som jobbar tillsammans med Tony Curtis.

Därefter efterträdde han Sean Connery som spionen James Bond i inte mindre än sju Bondfilmer; Leva och låta dö, Mannen med den gyllene pistolen, Älskade spion, Moonraker, Ur dödlig synvinkel, Octopussy och han avslutade spionkarriären i Levande måltavla 1985. Han blev den person som gjort spionrollen flest gånger och innehaft den under längst tid, 12 år.

Han spelade även i andra roller som exempelvis De vilda gässen och Gold.

Hans hälsa sviktade och han kämpat med bland annat cancer under flera år.

2003 adlades Roger Moore av drottning Elisabeth för sina välgörenhetsinsatser. 2008 fick han en stjärna på den berömda gatan Hollywood walk of fame.

Han hade uppdrag som goodwillambassadör för UNICEF. Han utsågs 2008 av den franska regeringen till kommandör av l’order des Arts et des Lettres och mottog även Dag Hammarskjöld award av FN.

Närmast anhöriga är hustrun, svenskan Kristina Tholstrup från Hammarö samt tre barn. Roger Moore hade flera hem i Schweiz. Monaco och Frankrike men kommer att begravas i Monaco.