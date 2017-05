Han talade om sitt livs välsignelser

Ingvar ”Inge”Ivarsson har avlidit i en ålder av 92 år. Närmast anhöriga är makan Maj, döttrarna Margareta och Elisabet med make Andrew och barnbarn samt bror Bert-Eve.

Inge, som han kallades, föddes i Frösboholma, Vittsjö den 24 juli 1924. Vid sju års ålder började han på Snärshult småskola. Storskolan följde och som 14-åring började han som springpojke och biträde i affär. Inge arbetade i 12 år hos Henning Anderssons järn och diverseaffär i Vittsjö. Cheferna hette Gustav och Lars Andersson.

1950 började han arbeta hos Bror A Nilssons herrekipering. Han arbetade där tills 1958. Wille och Britta blev cheferna då han arbetade på Willes. Inge Ivarsson tyckte alltid det var roligt att gå till jobbet och träffa trevliga kunder och goda arbetskamrater. Han arbetade i 23 år på Brännborns i Örkelljunga, en betydelsefull del av hans liv.

På Frälsningsarmén i Bjärnum träffade han Inge Maj.

Hon var körledare och Inge sa själv att hon var en god talare som fick honom att tänka om och lämna sig till Gud och gå med i Frälsningsarmén. Paret gifte sig 1961 och döttrarna föddes 1963 och 1966. Maj härstammar från Hälsingland och familjesemestrarna gick dit under många år.

Engagemanget i Frälsningsarmén var en stor del av Inges liv. Han arbetade med insamlingar och kollekterade under många år under Frälsningsarméns motto; ”With heart to God and Hand to Man”. Han gladdes åt hur givmilda människor var om han bara gick ut och ställde sig till förfogande.

Inom Svenska kyrkan var han verksam som kassör i kyrkobröderna och som kyrkvärd. Han var också en flitigt anlitad auktionsutropare.

På fritiden tyckte Inge om att cykla och köra längdskidor. I tidigare år var även löpning och på senare år promenader ett sätt för honom att hålla sig i form.

Det bästa på sommaren var sol och bad. Inge tog del i flera motionslopp på cykel som Bjäre Runt 22 gånger, 8 eller 4,5 mil, Ölandsrundan fem gånger, 12 mil.

Inge Ivarsson var intresserad av sin hembygd och läste gärna tidningar. Veteranbilar var ett annat intresse. Han var i sin ungdom med i Vittsjö folkdanslag. Han älskade dragspels- och hawaiimusik.

Som person var han utåtriktad, generös och kärleksfull. Han hade en otrolig värme och människokännedom och familj, släkt och många vänner var viktiga för honom.

Under senaste året fick han hjälp efter ett benbrott, först på Helsingborgs lasarett och senare på Tallgården och i hemmet.

Han prisade alla som gav honom hjälp och talade med tacksamhet om sitt livs många välsignelser. Inge sjöng ofta sånger om himlen med stor förvissning om var han skulle få leva i all evighet.

Begravningshögtiden som hölls i Örkelljunga kyrka var präglad av ljus, värme, ord, musik och en vacker blomstergärd, som ett vittnesbörd om det evighetshopp vi delar i tro på Jesus vår Frälsare. Återseendets glädje på uppståndelsens morgon återstår. Vi lyser frid över Inges minne.