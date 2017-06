Glimåkraseger i toppmötet med Asarum

Toppstriden i damettan lever! Det såg Glimåkra till genom att besegra Asarum på Trollavallen i en dramatisk och spännande match.

– Laget gör det fantastiskt bra ikväll, myste Glimåkratränaren Rikard Svensson sedan hans lag blivit det första att besegra Blekingelaget den här våren.

Att det var två topplag som spände musklerna mot varandra i den allt finare sommarkvällen märktes redan från start. Glimåkra var piggast under inledningen och man fick också det viktiga 1–0-målet redan i den 17:e minuten.

Glimåkras mittfältare Amalia Karlsson jobbade till sig bollen och drev in i Asarums straffområde där hon hittade Sofie Andersson som petade in ledningsmålet.

Men trots ledningsmålet skulle inte första halvlek bli någon enkel resa för hemmalaget. I den 22:a minuten knäskadades nämligen mittbacken Erika Martinsson men hon fortsatte ytterligare nästan 20 minuter innan hon definitivt tvingades lämna plan.

– Någonting med knäet men vi får se hur allvarlig skadad är, förklarade Rikard Svensson som drog ner Amalia Karlsson som mittback.



Asarum vann mycket boll på mittfältet och skapade chanser men Glimåkramålvakten Sonja Fransson spelade både stabilt och gjorde bra räddningar när det behövdes.

Samtidigt hade Asarumsförsvaret stora problem med Sofie Andersson och Louise Persson när dessa vann bollar och ställde om.

En strålande hemmaprestation kom också i den 58:e minuten när Olivia Johansson drog förbi Asarumsförsvaret på kanten och slutligen la in 2–0 bakom Hanna Andersson.

Glimåkras tvåmålsledning höll i nästan tio minuter innan seriens skyttedrottning Mathilda Nilsson – som var Asarums främsta vapen – gjorde sitt 13:e mål säsongen.

Asarum gick därefter för en kvittering men detta gav också möjligheter för hemmalaget att kontra farligt. Och Glimåkras fyrbackslinje med ytterbackarna Julia Ottosson och Josefine Mårtensson och Kajsa Lind och Amalia Karlsson bara växte ju längre matchen led. Karlsson till den grad att hon var bäst på plan och blev rena giganten i Glimåkradefensiven.

– Strålande bra insats av hela försvaret. Sonja (Fransson) längst bak var ju hur säker som helst och ”Otto” (Julia Ottosson) har ju kommit jättebra in som ytterback, berömde Rikard Svensson som faktiskt kunde vara nöjd med varenda insats under här kvällen. Mittfältarna föll inte ur ramen och de vassa tjejerna längst fram visade att Glimåkra tänker sälja sig dyrt i toppstriden.