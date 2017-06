Wallin går i Annikas spår

Anna Wallin från Tyringe är en av landets bästa 15-åriga golfare. Nu har hon deltagit på Annika Cup tillsammans med eliten av tjejer mellan tolv och femton.

– Det var jättekul bara att bli uttagen. De andra tjejerna var trevliga och det var coolt att få möta Annika, säger Wallin.

Lovande Anna Wallin har gjort sig känd som en golfare som slår längre än de flesta. Hennes drive har få motstycken och har tagit henne till Sverigetoppen i hennes ålder.

– Jag försöker jobba med det mentala, att hålla mig lugn och stabil. Om man tänker för mycket kan ett slag förstöra jättemycket, säger Wallin och tillägger:

– Dessutom vill jag förbättra närspelet, det är det jag behöver för att scora lägre.

Annika Cup ägde rum under tre dagar i Halmstad.

– Det var första gången jag spelade där. En jättefin bana, säger Anna Wallin.

Bara tolv spelare i Sverige var uttagna och Anna, som kom in på ett wildcard, var en av två tjejer från Skåne.

– Hon kände jag sedan innan, säger Wallin.

Annars gick första dagen åt att lära känna varandra och att testa banan.

Under dag två blev det två rundor matchspel. De tolv deltagarna delades in i två lag, lag röd och blå, och Wallin hamnade i det förstnämnda. I första rundan gick de ut i par och Wallins par förlorade första. Ändå stod det lika efter den rundan.

I andra var det singelmatch och där vann Wallin mot det andra wildcardet. Dessutom vann hennes lag.

– Sista dagen hade vi sovmorgon och då var det kul att följa svenskorna i Annika Invitational, säger Anna Wallin.

Annika Invitational är en turnering för Europas bästa juniorgolfare och spelades på den norra golfbanan i Halmstad samtidigt som Annika Cup var på den södra.

På eftermiddagen blev det träning med självaste Annika Sörenstam.

– Hon delade med sig av lite tips, vi fick ställa frågor till henne och hon ställde några frågor till oss, berättar Wallin.

Efter träningen var det fotografering och på kvällen avslutades det med en föreläsning av Sörenstam.

– Hon sade ungefär det samma som på träningen men det var på engelska framför alla, säger Wallin.

Vad väntar härnäst för Tyringedottern Wallin? Någon bestämd tävlingsmålsättning finns inte utan målet är att arbeta vidare på svagheterna för att bli en mer komplett spelare.

– Spelet känns egentligen bättre än min score visar så det är skönt att veta att jag kan göra det ännu bättre om allt stämmer, säger Anna Wallin.