Nya SM-utmaningar för Vittsjös elitåkare

2016 slog Vittsjös vattenskidtalang Noa Johansson till med seger vid junior-SM och han fick dessutom chansen att åka i den äldre klassens EM-tävling.

Den här sommaren väntar nya utmaningar för honom – med början vid Open-SM i Borås kommande helg.

– Tar jag mig till semifinalkörningen där är jag väldigt nöjd, berättar Noa Johansson när vi träffar honom vid Sjöstugan intill Vittsjön där allt började för honom en gång.

Vittsjö VSK arrangerade en vattenskidskola här och unge Noa från Hårsjö, utanför samhället, tände till på sporten.

– Alltid roligt att vara tillbaka här även om jag inte tränar så ofta just på den här sjön.

Noa, som är inne på sitt andra år på Riksidrottsgymnasiet för vattenskidor i Fagersta, fanns under fyra veckor i april i Florida, USA för att träna vattenskidor för världsledande amerikanska instruktörer.

– Vi var sex vattenskid- och lika många wakeboard-åkare som tränade där och en sådan start på säsongen betyder förstås mycket, menar Noa Johansson som innan dess inte kunnat åka något pass uppe i Fagersta.



– Våren var ju sen men som tur var kunde jag åka hem till Vittsjö och träna några gånger med Bosse Lindén på Skärsjön.

Tiden i Florida ägnades åt vattenskidor varje vardag och ledigheter under helgerna.

– Skolan betalade en del av uppehället men flygresorna fick vi stå för själva, säger Noa Johansson som inleder tävlingssäsongen i slalom med Open-SM i Borås redan på fredag.

– Riktigt kul att sporten finns med under SM-veckan vilket ger mer uppmärksamhet i bland annat media, säger Johansson som om han tar sig vidare till semin är kvar och tävlar även på lördagen.

– Finalen med bara tre åkare körs sedan på Byttorpssjön under måndagen.

Inbokade efter SM är även tävlingar i Linköping och Karlstad samt U21-SM och eventuellt NM i Norge.

– U21-SM körs i Strömsnäsbruk och det är klart att det blir stenhårt för mig eftersom det var U17 som jag tog SM-guld i förra säsongen, berättar han.

Svårt att vara hemma hela sommaren utan att ha några ”naturliga” träningskompisar?

– Nej, jag kör ju mycket med Bosse (Lindén) som fortfarande är mycket bra men det är klart att man saknar främste träningskompisen Jacob Nordenhed från Linköping en del. För när vi tränar tillsammans är det tävling ”på liv och död” varje gång, skrattar Noa Johansson.