Rättsläkare inte eniga om spädbarnsmordet

Kristianstad Under måndagen skulle slutpläderingen från försvaret och åtalet i spädbarnsmordet äga rum, men så blev det aldrig. Åklagaren Eva Norberg behöver mer tid till förhör.

Slutpläderingen äger istället rum i dag i Kristianstads Tingsrätt.

Mannen och kvinnan som båda är i 20-års åldern och föräldrar till spädbarnet som dog i september förra året sitter fortfarande häktade.

De är åtalade för att ha orsakat spädbarnets död. Spädbarnet som levde i fyra veckor dog på grund av blödningar i hjärnan och hade över 20 fraktioner i revbenen.

Under måndagen var det planerat att slutpläderingen skulle äga rum efter förhör med vittnen och rättsläkare.

Men åklagaren hade inte hunnit ta sig igenom allt material inför förhöret med vittnena och bad om mer tid. Därför sköts slutpläderingen fram till i dag efter förhör med vittnen klockan 9 och 11.

Det man däremot hann med under gårdagen var förhör med rättsläkare Sofia Nering och Peter Kranz, som båda varit med från början av detta fall och själva undersökt det avlidna spädbarnet.

Även rättsläkaren Tommy Olofsson förhördes från Uppsala via Skype.

Sammanfattningsvis gjordes bedömningar av de rättsläkare som varit med och undersökt det döda spädbarnet.

Utifrån det underlag de har haft, talar det starkt för, respektive talar det för, att barnet har utsatts för våld, som har lett till barnets död.

De utesluter dock inte att döden kan ha berott på att barnet var sjukt, men att sannolikheten är mycket liten.

Rättsläkaren Tommy Olofsson bedömer å andra sidan att helhetsbilden ger ett första intryck av att barnet varit sjukt, snarare än att hen har utsatts för våld.

I dag är det alltså dags för slutplädering av åtalet och försvaret som ska hjälpa domaren att fatta sitt beslut i frågan om föräldrarna är skyldiga till spädbarnets död eller inte.