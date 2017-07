Eon ger svar om gatubelysningen

Killeberg Trasig gatubelysning i Killberg upprör byborna och de lär få vänta ett tag till innan de åtgärdas.

Norra Skåne har tidigare skrivit om trasiga gatulyktor i Killberg och även fått mejl om att detta rört upp starka känslor på orten. ”Killebergsborna är upprörda så det kokar om det! Det har skrivits mycket på Facebook om problemet och flera har ringt och klagat … Ändå händer det absolut ingenting!!! Märklig hantering!!!”, skriver en ortsbo till tidningen.

Flera gator i Killeberg har haft trasig gatubelysning eller helt saknat gatubelysning sedan midsommar. Osby kommun har tagit emot flera felanmälningar om problemen och har också fört vidare informationen till E: ON.

Företaget har dock ingen möjlighet i dagsläget att komma till rätta med belysningen.

”E: ON beklagar situationen. Det råder personalbrist hos våra entreprenörer som sköter underhållsarbetet i Killeberg. Vi har idag inget exakt besked om när det finns personal tillgänglig, men arbetar för att det ska kunna åtgärdas så snart som möjligt”, skriver Sirpa Franzén, presschef på E: On, i ett mejlsvar till Norra Skåne