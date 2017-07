IFK först ut på A-planen

Det blir årspremiär för spel på Österås IP:s A-plan då IFK Hässleholm i eftermiddag drar igång hösten i den östra Götalandstvåan tvåan mot Prespa Birlik.

– Planen ser fin ut då gräset fått växa till sig under fem månader, säger IFK Hässleholms tränare Daniel Nilsson.

Efter ett halvår på Österås B-plan är nu Hässleholmsklubbarna tillbaka på A-planen. Först ut är IFK som i eftermiddag möter Prespa Birlik.

– Vi gjorde vår första träning på planen i torsdags. Tror att den kan bli bra även om det fortfarande finns spår av den nergrävda dräneringen, säger Daniel Nilsson.

Som inte kan räkna med målvakten Alexander Nilsson under den närmaste tiden.

– Han har brutit två fingrar på en handen och är just nu gipsad. Jag tror det kommer ta en tre-fyra veckor innan han kan börja träna, berättar Nilsson som i övrigt bara saknar långtidsskadade Simon Henningsson.

Har ni fått in någon ny spelare under uppehållet?

– Nej, det blir samma trupp som avslutade våren förutom Jonathan Brodén. Han hinner inte satsa på fotbollen längre på grund av sitt jobb och väljer att trappa ner i en mindre klubb.

Dagens match tillhör egentligen den sista våromgången. IFK är för tillfället jumbo i tvåan med fem poäng upp till Vimmerby på 13:e plats. Prespa Birlik är trea i tabellen tre poäng efter tvåan Berga.

Som vanligt har det hänt en del i Prespa Birlik i sommar. Bland annat har Malmölaget bytt tränare under uppehållet.

– Vi gjorde en stabil insats mot dem i våras då vi föll med 0–2, minns Daniel Nilsson.

– Lagen hade var sin halvlek men tyvärr så gjorde vi inte mål på våra chanser.

Något IFK haft problem med under hela säsongen. En ljusning kunde dock skönjas för en vecka sedan då de gulsvarta vann med 4–0 i en träningsmatch mot Ängelholm U21.

– Vi gjorde det bra både framåt och bakåt då. Bitar som vi får ta med oss till dagens match.

IFK har ett tufft program direkt efter semestern med tre matcher på sju dagar. Detta på grund av att cupmatchen mot Hittarp ska spelas nu på tisdag bara tre dagar före bortamatchen mot Asarum.

– Matchen skulle preliminärt spelats den 2 augusti men då Hittarp hade lagt en seriematch dagen efter ville de få cupmatchen flyttad. Vilket Svenska Fotbollförbundet gick med på, säger Nilsson vars IFK protesterade mot beslutet.

– Vi överklagade men fick inget gensvar. Då det är sagt att seriematcher går före cupmatcher tycker jag det är ett väldigt konstigt beslut som dessutom missgynnar oss. Fotbollsförbundet bryter ju faktiskt mot sina egna tävlingsbestämmelser.

– Det förstör dessutom våra möjligheter till ett lyckat cupspel och chansen att gå vidare till den andra omgången.