Viklund i NM-topp inför terrängen

Therese Viklund och Diabolique har skaffat sig guldläge i NM inför den avgörande terrängritten på Hovdala. Viklund och hennes nioåriga sto var felfria i hoppningen i Skyrup.

Malin Josefsson/Golden Midnight och Martina Andersson/Dupicor klättrade i resultatlistan och ligger på 14:e respektive 15:e plats.

EM-ryttaren Louise Svensson Jähde klev upp på medaljplats efter nollan i hoppningen och ligger tvåa med sin Viva 29 (44,3 straff). Även Katrin Norling/Fernando-Ukato nollade i Skyrup och tog ett skutt upp till tredjeplatsen (45,3). Anna Nilsson/Candy Girl ligger fyra med samma siffror.

Therese Viklund och Diabolique har 35,7 på förstaplatsen.

Våra lokala ryttare Malin Josefsson/Golden Midnight, Vinslövs Ryttarförening (51,5), och Martina Andersson/Dupicor (52,3), Hässleholms Hästsportförening, red också felfritt i den tvåstjärniga NM-klassen. Det är tätt mellan ekipagen och det finns goda möjligheter att avancera under terrängritten.

Bjärlövsbaserade Hanna Berg skuggar på en 16:e plats med sin Jagular Pooh efter nollan i hoppningen (52,5).

På grund av all nederbörd som har fallit de senaste dygnen har arrangerande Skyrup Country Club gjort en rockad i tävlingsprogrammet.

Ponnyklassen skulle egentligen ha ridit terrängen på Hovdala under lördagen men den läggs istället sist på söndagen, efter den tvåstjärniga klassen.

– Vi var tvunga att göra det för att ge banan en chans att torka upp. Vi vill inte riskera något, säger tävlingsledaren Anette Berg.

Publiken som hade sökt sig till Hovdala fick ändå en liten portion terrängritt eftersom 100-klassen reds där under lördagseftermiddagen.

Där var Malin Josefsson finfin tvåa med femåriga Maggan V i konkurrens med betydligt mer rutinerade ekipage. Dagstorpsortens Anja Persson/Callaha tog hand om förstaplatsen.