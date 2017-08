ÖSTRA GÖINGE 18-årige Robert Lindvall från Broby omkom i den uppmärksammade björnattacken i Orsa rovdjurspark.

”Vi sörjer enormt vår son och bror,” skrev hans mamma i en kommentar på rovdjursparkens Facebooksida.

Efter att ha gått ut grundskolan i Broby började Robert på gymnasiet i Ystad, där han under utbildningen även fick praktisk erfarenhet av att jobba med djur. Efter studenten fick han jobb på rovdjursparken och i kommentaren på Facebook skrev hans mamma att ”detta var hans dröm att jobba med rovdjur.”

Hon skriver också att han var oerhört stolt över sitt jobb.

Det var på fredagen som den tragiska händelsen inträffade.

I hägnet där Robert befann sig tillsammans med en familj skulle det inte finnas någon björn. Familjen deltog i en aktivitet där besökare får hjälpa till att städa och placera ut mat.

En utredning om hur björnen tog sig in i hägnet pågår och det finns uppgifter om att den har kommit in genom ett hål under stängslet.

Familjen flydde från björnhägnet och klarade sig fysiskt oskadda, men Robert attackerades av den tvååriga brunbjörnen och dog av skadorna.

Björnen sköts senare av en anställd på parken.

”Som förälder till Robert som omkom vet jag att detta var hans dröm att jobba med rovdjur. Vi sörjer enormt vår son och bror,” skrev hans mamma och fortsatte:

”Tragiskt med björnen, Robert visade oss runt förra helgen o de är vi så tacksamma för.”