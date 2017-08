Klingas häng gav Vittsjö tre poäng

I 18:e minuten slog hon till. Lisa Klinga fick fint häng och nickade in psykologiskt viktiga 1–0 på Ebba Heds hörna.

Målet blev en vägvisare för Vittsjö GIK som tog en blytung trepoängare efter 3–1 i bottenmötet med Kvarnsveden.

Att det var värdefulla poäng på spel på Vittsjö Idrottspark var tydligt i en bitvis krampaktig och chansfattig första halvlek.

Därför blev det där 1–0-målet så förlösande. 164 centimeter Lisa Klinga nådde högst på Ebba Heds högerhörna och fick perfekt pannträff.

– En väldigt bra slagen hörna från Ebba. Jag ser att bollen kommer, hoppar och förstår att den kommer att gå in i mål. Jättekul, säger högerbacken Klinga som var högst delaktig i Vittsjö offensiv under hela matchen.

Kvarnsvedens skyttedrottning Tabitha Chawinga hölls i strama tyglar av Vittsjöförsvaret. Men på stopptid i första halvlek fick hon chansen på en boll som annars utmärkta Sandra Adolfsson missbedömde. Chawinga stack igenom men Osinachi Ohale agerade räddande ängel.

– Vi täckte upp för varandra. Det hade vi pratat om innan och vi gjorde det väldigt bra, säger Lisa Klinga.

Vittsjö fick 2–0 i 59:e minuten. Linda Sällström sprintade loss på vänsterkanten, skar in i straffområdet – och kapades av Marie Salander.

Finskan tog själv hand om straffen och satte den högt, till vänster om Jenny Wahlén. Sällströms tionde mål i årets damallsvenska.

Vittsjös sommarvärvning Genessee Daughetee hoppade in i 72:a minuten. I 82:a hade amerikanskan punkterat matchen.

Kvarnsveden hade precis gått ner på en trebackslinje och det öppnade en ocean av yta till höger. Linda Sällström spelade ut till Daughetee vars inläggsliknande skott letade sig in i bortre gaveln till 3–0.

Tabitha Chawinga reducerade när hon nickade in Robyn Deckers inlägg från mittplan. Men 3–1-målet i med två minuter kvar var mest av akademisk betydelse.

Thomas Mårtensson hyllade backlinjen och de centrala mittfältarna Rachel Mercik och Osinachi Ohale som vann många andrabollar.

– Anders (Johansson) har gjort ett fantastiskt jobb med strukturen på vårt anfallsspel och det ser man lite mer av i slutet på matchen när vi kan slappna av. Vi vänder på spelet oftare, kommer djupare ner och slår fler inlägg. Så här många hörnor har vi väl knappt samlat ihop i de tidigare matcherna, säger Mårtensson.

Vittsjötränaren flaggar för mer offensiv grannlåt framöver.

– Det kommer ännu mer ”goespel”, lovar Thomas Mårtensson.

– Vi är inte nöjda även om vi njuter i dag, utvecklar Lisa Klinga.