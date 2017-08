En dag vikt för veteranerna

Lönsboda På söndag den 27 augusti klockan 13 är det dags för årets veteranfordonsträff på Bygdegården i Lönsboda.

Samtidigt visar Sven Thuresson delar av sin samling av gamla spånkorgar och träföremål.

På söndag den 27 augusti klockan 13 är det dags för årets veteranfordonsträff på Bygdegården i Lönsboda.

Samtidigt visar Sven Thuresson delar av sin samling av gamla spånkorgar och träföremål.

I år är det tolfte gången som veteranfordonsträffen äger rum i Bygdegården i Lönsboda. Det har blivit en tradition att genomföra det här arrangemanget i samband med avslutningen för säsongen.

– Men visst kan vi visa både museum och fotosamling även efter att säsongen tagit slut om någon hör av sig, förklarar Lasse Arvidsson som är aktiv i hembygdsföreningen.

Han berättar att det som mest kommit ett hundratal fordon till evenemanget.

– Men det beror på vädret, fortsätter han. I fjol kom ett sextiotal bilar och besökarna kommer både från Skåne, Småland och Blekinge.

Och det är inte bara bilar som är välkomna. Motorcyklar, mopeder och traktorer finns det också plats för.

Eller varför inte cyklar. Föreningen har nyligen fått en gammal cykel från tjugotalet till skänks. Den har både karbidlampa och pakethållare fram.

Sedan finns naturligtvis den populära brandbilen från mitten av trettiotalet. När den tjänat ut som brandbil var den mycket nära att säljas. Men hembygdsföreningen kunde snabbt lägga vantarna på bilen som transporterat både vuxna och barn under många arrangemang i Lönsboda.

Om väder och motor är på rätt humör kan det kanske bli en tur även på söndag.

I år visar även Sven Thuresson upp sin samling av korgar och föremål i trä och näver.

– Jag har samlat sedan 1971, förklarar han och tillägger att han fortfarande hittar ett och annat föremål som han inte kan motstå.

Flera korgar är tillverkade av välkända korgmakare från trakten. Sven Thuresson nämner Evert Granat, Frtiof och Greta Persson, Ingrid och Eitel Ågren samt Jöga-Arviden.

Han berättar också att man framöver planerar att sälja just handgjorda korgar i bygdegården.

– Joakim Svensson från Fjärlöv har lärt sig hantverket från Evert Granat och han ska göra korgar till oss, berättar Sven Thuresson.

Under söndagen visas även det hundratal foton som fotoklubben Fix gjort vid i år. Varje år tar de sig an cirka 100 gamla foton från en svunnen tid. I år visas foton från företrädesvis 50- och 60-talet.

Besökarna kan även titta in i museet och den lilla loppisen samt koppla av med en kopp kaffe, en våffla eller en grillad korv.

Den som sedan vill frossa i en ännu större loppis kan bege sig till Granada klockan 14 för att där fynda på idrottsföreningens stora loppis.