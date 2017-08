En stor Örkenedsprofil har gått ur tiden

Som tidigare meddelats har Per Olle Gustavsson, Lönsboda, avlidit i en ålder av 93 år.

Vännen Per Olle Gustavsson har efter ett långt liv gått ur tiden och in i evigheten i tron på sin frälsare.

Han föddes den 12 maj 1924 i ett åttakantigt hus vid Ubbasjöns strand i Ubbaboda. Redan vid två års ålder flyttade föräldrarna till den nyinköpta gården Ängaholm i Gisslaboda, där Per Olle växte upp med sina föräldrar och sex syskon.

Han var redan i unga år intresserad av odling och lantbruk, och kom därför så småningom att överta gården och med kraft utveckla lantbruket och driva det vidare.

Redan 1967 började Per Olle att märka av sotnedfall på sina marker i Gisslaboda. Det hade kommit mycket snö i november som följdes av regn och senare frost för att efter någon dag åter bli regn och då blev hela odlingen svart.

Denna händelse kom att förändra Per Olles liv. Han tyckte sig höra en röst som sa ”så här kan det inte fortsätta” och efter denna händelse kom Per Olle att kämpa för att sprida budskapet om försurningens inverkan på naturen.



När tiden så småningom blev mogen överlämnades gården till sonen Tommy som driver lantbruket vidare med ekologisk odling och djurhållning.

I samband med överlåtandet av gården flyttade Per Olle och hans fru Margit in i en grannfastighet som ägts av brodern Enar som hastigt avlidit. Enar hade på tomten skapat ett stort antal stenkonstverk i from av slott och sagohus. Dessa kom att vårdas ömt av Per Olle, som senare även upplät trädgården till allmänt beskådande som ”Miniatyrstenhusen i Gisslaboda”. I samband med visningarna passade han ofta även på att sprida sitt budskap om försurningens påverkan på i första hand granarna.

I samband med stigande ålder och avtagande krafter såldes fastigheten för ett antal år sedan. Denna försäljning kom emellertid att ligga som en tung sten i hans samvete under hans fortsatta levnad. Per Olle kände att han genom försäljningen svikit både sin broder och sin familj. Jag har vid åtskilliga samtal försökt förmå honom att släppa dessa självplågande tankar. Jag tror dock olyckligtvis att detta följde honom in i döden.

Per Olle var en verklig kämpe som oförtrutet kämpade för det som han trodde på. Hans teorier om försurningens påverkan av i första han granen blev vittomfattad och känd över stora delar av vårt land bland annat genom sin medverkan vid olika mässor, i valrörelser för Centerpartiet och inte minst genom sin bok.

Per Olle var inte rädd för att gå i debatt med vem det vara månde. Ännu vid sin relativt sett höga ålder kunde man se honom ute i skogarna runt Lönsboda för att samla kvistar och grenar från granar som enligt honom inte såg ut som de borde.

Han oroade sig mycket för hur försurningen skulle komma att påverka våra levnadsvillkor i framtiden. Han tog alla tillfällen i akt för att föra ut sitt budskap till beslutsfattare och allmänhet.

Per Olle var en stor personlighet som kommer att leva vidare länge genom sitt aldrig sinande engagemang för Jorden Skogen och Miljön som också blev titeln på hans sammanställning i bokform.

Nu har kämpen och vännen Per Olle lämnat jordelivet efter ett långt och mödosamt liv. Jag saknar honom och hans besök och samtal men unnar honom att få vila i frid.