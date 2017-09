En hyllningsshow som håller måttet

Humor/recension

HUMOR

Hyllningsshow till Hasse & Tage

Scen: Lund Comedy Festival, Stora salen AF i Lund, 2 september 2017

Regi, kreativt arbete: Måns Nilsson

På scen: Anna Blomberg, Ann Westin, David Batra, Adde Malmberg, Anders Jansson, Sanna Persson Halapi, Fredrik Lindström, Kalle Lind, Johan Wester m fl.

Musikarrangemang: kapellmästare Olof Löfgren

Sångsolist: Mimi Terris

Bandet: Mårten Lundgren (trumpet, sång), David Andersson (bas, sång), Cornelia Nilsson (trummor, sång)

Konferencier: Karin Adelsköld

Betyg: 5

En hyllningsshow kan vara ett vanskligt projekt. Det finns en risk för att vara alltför respektfull och därmed försiktig. Alternativt kan det bli ett slags förvanskning av de värderingar som hyllningsobjekten stod för.

Hyllningsshowen, till komikerduon Hasse Alfredson och Tage Danielsson, som stack ut som en tungt vägande programpunkt i Lund Comedy Festival, visade sig emellertid hålla måttet.

Karin Adelsköld fungerar utmärkt som konferencier och delger intressanta fakta om Hasse och Tage mellan programinslagen. Inledningen är hämtad från Dubbelgöken 1979. Den ursprungliga och lite dystra inledningen har här strukits och vi kastas istället in direkt i ett ”Goddag, goddag, goddag” i kraftigt upptempo med den energiska jazzsångerskan Mimi Terris. Hon hinner under showen med att också göra en minnesvärd ”Var blev ni av ljuva drömmar”.

Vad vi sedan får ta del av är kavalkad av Hasse och Tage-nummer i nya tolkningar.

Det finns en avsevärd nostalgifaktor men samtliga medverkande gör sitt bästa för att göra den här hyllningen till något mer än en ren reproduktion av det förflutna.

Adde Malmberg och Johan Wester gör till exempel en skarp version av ”Blå stetsonhatt”. När Kalle Lind sedan kliver in på scenen och redogör för sitt tidigt, via LP-skivor, väckta intresse för Hasse och Tage, ler jag igenkännande. Vi är nog många som en gång i tiden blev smått besatta av komikerduon genom att lyssna på de inspelningar som fanns tillgängliga. Kalle Lind betonar vilken hög verkshöjd de två hade även när de presterade som sämst.

Fredrik Lindström gör den danske balettmästaren Lindeman och med en lika rolig låtsasdanska som en gång Hans Alfredson. Den Malmöbaserade jazzsångerskan Mimi Terris gör under den här föreställningen fina tolkningar av Hasse och Tage-låtar. Först en om politikerförakt, som förstås inte förlorat i aktualitet, även om en referens till den gamle Folkpartiledaren Ola Ullsten måste förklaras för en yngre generation.

Ann Westin är övertygande i sin tolkning av Lena Nymans roll som ”Stadslollan” från Glaset i örat. Och även om 70-talsreferenserna kan kännas daterade så fungerar skämten om motsättningen mellan livet på landet och den urbana livsstilen.

Anna Blomberg kunde gärna fått ta mer plats, tycker jag, men hon förvaltar sitt utrymme väl, bland annat genom en lyckad imitation av Lill-Babs och en stilren ”Att angöra en brygga”, ledmotivet till filmen med samma namn från 1965. Den optimala höjdpunkten i showen levereras av David Batra när han gör en ny och egenproducerad Lindemanfigur, helt i Hasse och Tages anda. Det blir en dagsfärsk kommentar till säkerhetsläckan på Transportstyrelsen.

Därpå följer en inte lika aktuell men tidlöst rolig låt från 1968 – ”Norgevisan” framförd av orkestern på scenen. Johan Wester gör en distinkt version av ”Ett glas öl”. Anders Jansson likaså en kul tolkning av stugägare Lindeman och tillsammans med Adde Malmberg får han till en lysande version av den vid här laget klassiska sketchen ”Spik i foten”.

Stämningen är på topp när Sanna Persson Halapi, mest känd som Jolanta i Hipp Hipp, i glittrande mundering rundar av den här nostalgiska men oavbrutet underhållande kavalkaden. En värdig hyllning till Hasse och Tage blir mitt slutomdöme.