Tyringe vann sista träningsmatchen

Sista matchen på försäsongen slutade i vinst 7-3 (3-1, 3-0, 1-2) för Tyringe Hockey hemma mot Helsingborg.

– Nu får vi tugga i oss och köra på. Vi har respekt för motståndarna, men vi räds ingenting, säger Tyringetränaren Marcus Norell.

Tyringe tog tag i taktpinnen direkt från första nedsläpp i matchen mot Helsingborg.

När första perioden var över ledde inte bara Tyringe med 3-1, utan hemmalaget hade även hunnit med att skjuta hela 18 skott.

– Vi gör det vi pratar om. Till skillnad från förra matchen, då vi var lite ofokuserade, var vi nu med från start och körde direkt, säger Norell och tillägger:

– 18 skott på en period är häftigt.

Andra perioden blev i stort en lika dominant historia. Skotten var inte lika många men till skillnad från period ett var målnollan intakt när domaren blåste av.

– Vi gasade på. I andra hade vi lite längre till bytena, så vi försökte vara smarta med puck i anfallszon så att vi inte åkte på spelvändningar – och det lyckades vi med, säger Norell.

Sista perioden vann Helsingborg med 1-2 efter att Tyringe, om än ofrivilligt, slagit av lite på tempot.

Sammantaget lyckades det unga laget få med sig en 7-3-vinst i den sista träningsmatchen och nu hoppas tränare Norell att laget är redo för seriepremiär.



– Men när serien börjar är det en annan grej. Så nu måste vi steppa upp ännu mer och lära oss seriespelet, säger han.

Premiären i hockeyettan spelas på söndag klockan 16.00 och då tar Tyringe emot topptippade Vimmerby HC hemma på Tyrs Hov.

Är ni redo för seriepremiären?

– Som tränare får man ibland för sig att precis allting är viktigt och att man skulle vilja ha en vecka till. Men jag tycker att man sett att vi bokstavligen vuxit in i det under försäsongen. Grabbarna vill mycket och har varit snabba på att komma in i det, avslutar Vimmerbysonen Norell.