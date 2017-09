Koppartörst lockade tjuvar till kyrkostöld

Osby I skydd av mörkret avlägsnade metalltjuvar ett sju meter långt stuprör från kyrkan. Man gav sig även på en källarlucka av koppar men misslyckades att få den med sig.

Det var någon gång under natten mellan torsdag och fredag som stupröret försvann från sin plats på södra sidan av kyrkan.

Stölden upptäcktes och polisanmäldes av Per Stabeck, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare i Osby pastorat.

Han tillträdde sin tjänst den 1 juli och vittnar om liknande stölder mot kyrkobyggnader i andra församlingar han jobbat i.

Kyrkors egenskap av hemvist för tro och andlighet gör de inte mer skyddande mot stölder.

– Man är alltid utsatt om det finns koppar som handgripligen kan tas. Det är ett bekymmer och går inte att skydda sig från.

Per Stabeck gissar att tjuvarna gripit tag i stuprörets nederkant och skakat och ryckt tills det släppt.

Nu måste stupröret ersättas och det är inte billigt, konstaterar Per Stabeck.

–Det krävs en lift och sådana är dyra att hyra. Dessutom behövs det en montör eller plåtslagare. Kopparn i sig är dyr i sitt utförande. Troligen får vi ersätta med någon form av plåtrör istället för ett stuprör av koppar.



Tjuvarna misslyckades däremot att få med sig en källarlucka av koppar. På luckan fanns brytmärken.