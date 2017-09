Ny inbrottsvåg mot tomma fritidshus

OSBY/KILLEBERG I förra veckan anmäldes en rad inbrott i fritidshus i Killebergstrakten.

Nu har ytterligare fritidshus i samma område haft objudna gäster.

Någon gång från 17-tiden på tisdagskvällen fram till sjutiden på onsdagsmorgonen utsattes tre fritidshus för inbrott, och det har varit lätt för polisen att se ett samband mellan inbrotten.

Ett av inbrotten skedde i ett fritidshus vid Åbrolla sjö. Där hade gärningsmännen ryckt upp entrédörren för att ta sig in.

– Målsägande har inte varit på plats ännu så vi vet inte vad som stulits. Det var en granne som upptäckte att det varit inbrott där, säger Magnus Linell som är inre befäl på polisen i Ljungby.

Bara några kilometer längre norrut, i Hamsarp, skedde det också under tisdagsnatten två inbrott i fritidshus.

I det ena hade gärningsmännen krossat en ruta för att ta sig in, och väl där hade de fått med sig en tv-apparat.

– När det gjordes brottsplatsundersökning där framkom det att det även varit inbrott i ett annat fritidshus i Hamsarp, säger Magnus Linell.

I detta fritidshus hade gärningsmännen brutit upp en terrassdörr. Men precis som i fritidshuset i Åbrolla hade de målsägande inte varit på plats när polisanmälan upprättades varför det är oklart vad som eventuellt stulits.

– Det är ju garanterat någon eller några som kört förbi i det här området och gjort en räd, det är så de jobbar. För oss är det oerhört svårt att få fast dem om inte allmänheten har gjort några observationer, säger Magnus Linell.

Under tisdagsnatten var det även två inbrott på andra sidan länsgränsen, nämligen i Hallaryd och Hallaböke.

I Hallaryd hade gärningsmännen tagit sig in i en ladugård och tillskansat sig en rad olika verktyg – borrmaskiner, vinkelslip skruvdragare och såg – till ett okänt värde. Vid inbrottet i Hallaböke var det ett fritidshus som fått påhälsning, men det var oklart om något stulits där.

De här inbrotten var inte de första i området den senaste tiden. Så sent som i förra veckan var det en handfull fritidshus i trakterna av Killeberg och Visseltofta som utsattes.

Tillvägagångssättet vid de inbrotten var i praktiken samma som vid de som anmälts nu, att gärningsmännen tagit sig in via ett fönster eller en dörr. Det gärningsmännen kom över där var bland annat en led-tv, dammsugare och smycken.