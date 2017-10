Tung förlust för HIF

Hässleholms IF åkte på en blytung förlust hemma mot Lindsdal med 2–4 (1–1).

Men hoppet om division 1 lever fortfarande.

Torns IF spelar i ettan nästa år. Det står klart när det bara återstår en omgång i division två. Torn slog nämligen Vimmerby, samtidigt som HIF och Lunds BK förlorade.

Därmed är Torn fyra poäng före Lund och HIF inför sista omgången. Lund klamrar sig fast vid kvalplatsen tack vare bättre målskillnad än HIF.

– Det lever i allra högsta grad fortfarande, säger HIF-tränaren Christian Carlsson i ett försök att hitta något positivt för HIF den här dystra och regntunga eftermiddagen på Österås.

Lunds förlust mot Räppe var en liten tröst för HIF:arna – men direkt efter matchen var det ingen grönvit som fokuserade på vad Lund sysslade med.

Grymt besvikna HIF:are var alldeles för upptagna med att deppa.

– Jag är rätt tom just nu, suckar en bedrövad Carlsson när han ska försöka sig på en analys direkt efter matchen.

– Vi har bra grepp om det i första, skapar mycket och är trygga offensivt. Men vi gör inte mål på det vi skapar och vi slappnar av lite defensivt.

Trots tidig HIF-dominans var det Lindsdal som tog ledningen i den 22:a minuten genom Emil Johansson. HIF var dock fortsatt det bättre laget och efter en rad missade chanser kunde Joel Wedenell till slut kvittera på straff i den 35:e minuten.

Nio minuter in i andra halvlek slog ett effektivt Lindsdal till på nytt och tog ledningen, den här gången genom Lukas Quist.

Sen blev det rena vilda västern på den blöta och tunga planen. Spelet böljade fram och tillbaka med chanser åt båda hållen och ju tröttare spelarna blev, desto större ytor öppnade upp sig. Mittfältet kändes stundtals helt övergivet, det var bara anfall/försvar som gällde.

I HIF saknades för dagen den rätta skärpan och när Ludvig Holmertz mycket elegant hängde in 1–3 i 78:e minuten såg det avgjort ut. Anton Persson tände HIF:s poänghopp med ett magnifikt solomål, men när HIF – inklusive målvakten Jonas Osberg – pressade på för en kvittering i slutet punkterade Lindsdals Oskar Engström matchen genom att pricka in 2–4 i det övergivna HIF-målet.

Lagkaptenen Anton Persson utsågs till hemmalagets bäste spelare och svarade alltså dessutom för ett snyggt mål. Men naturligtvis var det ingen som helst tröst en sådan här dag. Med mörk blick och gamnacke lommade Anton av planen.

– Målet är ju absolut ingen tröst, det här känns för jäkligt, säger han.

– Av någon anledning är vi inte riktigt påkopplade i dag. Vi har varit så otroligt starka i flera matcher i rad och kanske har vi vant oss lite vid att det löser sig till slut. Vi slarvar lite för mycket och det får ju två riktigt tråkiga mål, både vid 0–1 och 1–2 har vi ju dominerat fullständigt när de plötsligt gör mål, säger Anton.

HIF-tränare Dan Olofsson åkte på njurstensanfall i veckan, men var med och coachade på lördagen.

– Jag mår okej. Eller, just nu mår man ju inte alls bra, men det beror på resultatet här idag, säger Olofsson.