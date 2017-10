Anders Johansson ny förbundskapten

Anders Johanssons sejour i Vittsjö GIK tar slut den 15 november.

1 januari 2018 tar han istället över som förbundskapten för F18/19-landslagen.

– Det ska bli roligt att göra något annat än man är van vid, säger Johansson.

Anders Johansson plockades in som parhäst till Thomas Mårtensson under sensommaren sedan Fredrik Andersson tackat för sig. Och Johansson har blivit en fullträff för Vittsjö. Framförallt har anfallsspelet förbättrats sedan den 50-årige stockholmaren kom in i bilden. Men någon fortsättning i Vittsjö över 2018 blir det alltså inte för Anders Johansson.

– Efter 22 år som klubblagstränare kände jag för att göra något nytt och när det här dök upp så kändes det väldigt, väldigt lockande. Att få jobba i en landslagsverksamhet och att få chansen att jobba med unga talanger känns oerhört inspirerande, säger Anders Johansson som tackar Vittsjö för att han har återfått glädjen i fotbollen.

– Efter det som hände i våras i AFC Eskilstuna och efter ett par månaders vila så har tiden i Vittsjö verkligen gett lusten tillbaka till fotboll igen. Framförallt att få vara tillbaka på dam- och flicksidan känns väldigt kul. Nu är det dock fullt fokus på att slutföra serien och kunna behålla en plats i damallsvenskan där vi hör hemma.

Det är en rutinerad herre som Svenska Fotbollförbundet knyter till sig. Johansson har varit tränare i både herr- och damallsvenskan. Innan sejouren i AFC Eskilstuna hade han hand om Djurgårdens U21-lag.

Anders Johansson får huvudansvaret för F18- och F19-landslaget men kommer även att assistera de övriga flicklandslagen.

Han har ännu inte hunnit skaffa sig koll på spelarna och vet faktiskt inte exakt hur arbetsuppgifterna ser ut.

– Det är fortfarande ganska nytt vilket lag jag ska ta hand om. Och för mig är det fullt fokus på Vittsjö fram till den 15 november.

Var det aktuellt med en fortsättning i Vittsjö?

– Det var det absolut. Vi har diskuterat lite olika lösningar. Jag har också fått förfrågan från ett annat lag i damallsvenskan. Men när detta dök upp kändes det som den bästa lösningen. Jag är framförallt inte beredd att flytta ner hit utan tycker jag har gjort mitt när det gäller pendlande efter fem år i Malmö.