Nära filmkonst i tre dagar på Bionalen

På fredag går årets Bionalen av stapeln i Kristianstad. Under tre dagar kan man ta del av filmer som alla går under temat Närproducerad filmkonst med rötter i världen. Filmfestivalen inleds med Magnus Rutbergs film Överraska mig konst – en porträttdokumentär om Marika Wachtmeister.

Den 13-15 oktober kan man ta del av filmvisningar på olika platser i Kristianstad när sjätte upplagan av Bionalen äger rum. Filmfestivalen hålls vartannat år och Ronny Jönsson, filmintendent på Regionmuseet i Kristianstad, har varit med sedan starten 2007.

– Det är nytt för i år att vi har ett tema, säger han och berättar att det är sista året som han är med och knåpar ihop programmet.

– Till nästa Bional har jag gått i pension.

Festivalens tema i år är Närproducerad filmkonst med rötter i världen och programmet innehåller närmare 20 programpunkter.

– Jag tycker att vi lyckats bra. Allt går under temat och det är en intressant filmfestival, säger Ronny Jönsson.

Under helgen kommer man kunna del av samtal, filmvisningar och utställningar. På festivalens första kväll hyllar man Gösta Ekman med en miniutställning. Även Ernst-Hugo Järegård får en utställning som invigs av regissören Richard Hobert, följt av hans film Esarparen där Ernst Hugo spelar huvudrollen. Filmstudions gäst i år är Manal Masri, aktuell med sin film Brev till en seriemördare. I samband med filmvisningen följer ett samtal med henne då hon berättar om filmen.

Festivalen invigs på fredag med Magnus Rutbergs film Överraska mig konst. Han har flera gånger tidigare samarbetat med Regionmuseet och brukar få i uppdrag att göra film om kulturpersonligheter med anknytning till Kristianstad. Denna gång har han riktat linsen mot Wanås skulpturparks skapare, Marika Wachtmeister.

– Det föll sig så lyckligt att det också var 30-årsjubileum sedan parken startades, och det var helt en slump, säger han.

I och med att det är jubileumsår har paret Wachtmeister skrivit en memoarbok som utkom i våras.

– Jag kunde följa arbetet med den och det blir en bra storyline.

Magnus Rutberg, som innan filmen aldrig hade träffat Marika Wachtmeister, påbörjade filmandet hösten 2016 och avslutade det i somras.

– Jag har följt henne på Wanås men en viktig del var New York, där hon växte upp på 60-talet och där hennes intresse för konst väcktes. Jag tyckte att det var viktigt att se om det fanns möjlighet att vi kunde åka dit och besöka dessa platser, och det gjorde det, säger Magnus Rutberg.

– Det handlar om att se vilken miljö hon växte upp i och vad den betytt.

I New York träffade de en del av konstnärerna i Wachtmeisters kontaktnät. Däribland Maya Lin som är mest känd för gjort Vietnam Veterans Memorial i Washington och som på Wanås står bakom verket Eleven Minute Line.

– Jag var ute efter mötet med konstnärerna. Det ger en bild av hur parken har skapats och hur kontakten med konstnärerna ser ut, säger Magnus Rutberg.

– Jag kunde verkligen se den brinnande passionen för konst som Marika Wachtmeister har och hur hon upplever konst.

Att följa henne var spännande berättar han.

– Hon har väldigt mycket energi och står inte still. Hon är väldigt entusiasmerande, säger han och berättar att han ibland tappade bort henne för att han stannat upp för att filma något annat.

Men det kan förstås vara lite problematiskt att gestalta en människas liv på så kort tid, särskilt om man aldrig träffats tidigare.

– Att porträttera en människas liv på 59 minuter är komplext. Jag har fått lära känna henne under filmningens gång, och hon har fått lära känna mig.

Vad tycker hon om filmen?

– Hon gillar den och tyckte att den var rolig. Det är en viktig aspekt, att ha med sig humorn i det hela. Att hon gillade den är det enda kvittot jag behöver, det bevisar att vår relation är bra. Hade hon inte gillat den hade vår relation inte varit bra.

Hela programmet kan man ta del av på Regionmuseets hemsida.