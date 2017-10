Starka känslor i kvällens Idol

Kevin Olsson från Vellinge åkte ut förra veckan, men kvar i tävlingen finns fortfarande två skåningar.

Joakim Jakobsson, 29, från Malmö och Kevin Klein, 25, från Lund ska sätta TV4-tittarnas känslor i gungning med innerliga kärlekslåtar i kvällens Idol.

Temat för Idols tredje fredagsfinal är Kärlek!

Joakim Jakobsson:

”Det brinner i bröstet” – Danny Saucedo

Magnus Schönberg:

”When you love someone” – James TW

Hanna Ferm:

”Beautiful” – Christina Aguilera

Jemima Hicintuka:

”Stay with me” – Sam Smith

Chris Kläfford:

”Utan dina andetag” – Kent

Erika Bitanji:

”Halo” – Beyoncé

Kevin Klein:

”What about us” – P! NK

Noah Gerstenfeld:

”Stitches” – Shawn Mendes

Gabriel Cancela:

”How am I supposed to live without you” – Michael Bolton

Olivia Åhs:

”Water under the bridge” – Adele

Källa TV4

Kvällens tema är alltså Kärlek. Joakim Jakobsson är först ut och har valt Danny Saucedos Det brinner i bröstet. En sång som ger stor möjlighet att lyfta fram de äkta känslorna, något Joakim tänker göra.

– Jag har nyligen separerat från en kärlek och jag tillägnar henne låten. Vi får se om jag kan hålla tårarna borta, säger han.

Joakim har sjungit sedan tonåren.

– Inte på så stora scener, men jag har knackat på dörrarna till barer och bett att få sjunga och jag har stått på gatorna i Köpenhamn och Stockholm. Jag gillar att komma nära publiken och det är underbart om någon stannar till och lyssnar en längre stund Det betyder mycket, säger Joakim Jakobsson.

Joakim har fått positiv respons från juryn på sin klingande skånska, till exempel när han sjöng Slå mig hårt i ansiktet. När han valde att sjunga på engelska förra veckan blev det lite svalare kommentarer.

– Man får ju teasa lite också. Min egen musik skriver jag på svenska. Men jag ville ha lite feedback på min engelska sång också, säger han.

Själv har han redan en låtkatalog med eget material som bara väntar på att nå lyssnarna.

– Jag har ett par album klara och med rätt uppbackning hoppas jag kunna ge ut dem så småningom. Så oavsett hur det går här kommer ni att få höra mycket av mig, säger Joakim.

Kevin Klein, matematikern från Lund, vill vidga kärleksbegreppet till att innefatta många när han i kväll sjunger What about us.

– Jag vill sjunga för alla som lider i tysthet, som inte vågar snacka om de tuffa grejerna de går igenom. Folk som har blivit mobbade, har ångest eller panikattacker eller lider av depression och som inte kan dela med sig av det de själva bär på. Jag vill att de ska känna att de är med, att man accepterar dem för dem de är och att de också kan få kärlek, säger Kevin K lein.

Kevin K har också bjudit in en följare som berättat sin tuffa historia, något som berört honom djupt.

För Kevin K har musiken alltid betytt mycket, både i glada och tunga stunder.

– Jag får ut mycket genom sången. Och jag tror att mina kamrater från korridoren har hört en del, säger Kevin K med ett skratt.

Om musiken finns med i framtiden på annat än hobbynivå vill Kevin K hålla öppet.

– Jag tar allt steg för steg, tänker fredag för fredag och sjunger från hjärtat. Nu känns allt jättekul och jag bara njuter av att få vara med. Nu är jag också mitt i min master i statistik, jag tar allt som det kommer.

Temat för Idols tredje fredagsfinal är Kärlek!

Joakim Jakobsson:

”Det brinner i bröstet” – Danny Saucedo

Magnus Schönberg:

”When you love someone” – James TW

Hanna Ferm:

”Beautiful” – Christina Aguilera

Jemima Hicintuka:

”Stay with me” – Sam Smith

Chris Kläfford:

”Utan dina andetag” – Kent

Erika Bitanji:

”Halo” – Beyoncé

Kevin Klein:

”What about us” – P! NK

Noah Gerstenfeld:

”Stitches” – Shawn Mendes

Gabriel Cancela:

”How am I supposed to live without you” – Michael Bolton

Olivia Åhs:

”Water under the bridge” – Adele

Källa TV4

Läs mer: