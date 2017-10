Ekström: ”Jag har haft ett bra år”

Han är rankad etta i Sverige och femma i världen.

I mytomspunna Kona på Hawaii avverkade Fredrik Ekström banan på 10.18,39 när Ironman worldchampionship avgjordes.

– Jag har haft ett bra tävlingsår, konstaterar Bjärnumsbon.

Fredrik Ekström har flyttat fram sin position på triathlonarenan under 2017.

Han kom sexa i Österrikes Ironman, tvåa i Köpenhamn och på en 90:e plats på Kailua-Kona i åldersgruppen 40-44. Det betyder att Fredrik Ekström tillhör världens främste Ironman-triathleter.

Det var genom andraplatsen i Köpenhamn som Ekström kvalade in till Hawaii. Och tävlingen på andra sidan jordklotet blev lika tuff som minnesvärd.

– Med en tidsskillnad på tolv timmar och en väldigt fuktig värme runt 30-35 grader behövs lite tid att anpassa sig. Vi anlände sex dagar innan, vilket egentligen är för nära inpå för att helt komma in i rätt sömn och vänja sig vid värmen, förklarar Fredrik Ekström.

Simningen var på många sätt en pers.

– Det är masstart vilket innebär att vi var nästan 2 000 män som startade samtidigt i vattnet och började kampen om rakaste väg mot första vändpunkt. Det blir en del sparkar och knuffar i vattnet. Om man hade haft ro att titta ner så hade man sett att vi simmade över koraller med fiskar, sköldpaddor och även någon rocka.

Väl uppe på land blev det en springdusch – och så upp på cykelsadeln. Efter en milslång sväng inne i stan fortsatte banan längs motorvägen. 1 800 höjdmeter bär respekt med sig.

– Tyvärr kände jag att det inte fanns den kraft i benen som jag hoppats på, även om det gick hyfsat de första fyra milen. Sen kom motvinden… På denna ö vänder vinden lagom till banan vänder. Så det blev stark motvind i 14 mil.

En punktering tre kilometer före bytet till löpningen sinkade Ekström.

– Det ingår i tävlingen att laga sin egen punka, förklarar Ekström som hade en gassande sol som sällskap på löpningen.

– Det var cirka 35 grader och det börjar svida på armarna av solbränna.

De inledande 15 kilometerna gick längs kustvägen i stan med mycket publik som kantade banan.

– Resterande 27 kilometer sprang vi på motorvägen ute på lavafälten. Denna sträckan knäcker många som får börja gå den långa vägen hem. Jag bestämde mig för att löpa mellan vätskekontrollerna som var ungefär varannan kilometer. Där fanns kalla svampar, vatten, sportdryck, cola och is.

För att kyla ner sig tog Fredrik muggar med isbitar som han hällde ner innanför tävlingsdräkten.

– Jag har skavsår på ryggen av is som legat och skakat när jag sprang. Löpningen var en pina och handlade om att uthärda smärtan, värmen och de blöta skorna som gav skav och blåsor – men ändå hålla sig löpande.

Det gick vägen. För andra gången tog sig Fredrik Ekström i mål på Hawaii.

– I mål kom jag och vilken känsla det är. Det känns verkligen att det är historisk mark som vi har tävlat på och hela eventet är så mäktigt. Det flyger hit flera tusen volontärer för egna pengar bara för att få vara med och hjälpa till. Vi som är med och tävlar blir behandlade som kungligheter, säger Ekström.

Bjärnumsbon simmade på 1.08,59, cyklade på 5.17,33 och avverkade löpningen på 3.44,24. Totaltiden blev 10:18:39 och en 90:e plats bland män 40-44 (totalt 570:e plats).

– Det är cirka en timme och tio minuter bättre än för två år sen.

Härnäst väntar ett uppdrag som support till hustrun Maria som tävlar i Langkawi, Malaysia, den 11 november.

– Då jag ska stå vid sidan och heja. Efter det får vi se om vi kan styra upp en plan för 2018. Vi har förstås redan anmält oss till Ironman Kalmar 2018, men utöver det får vi se.